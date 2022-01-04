Оппозиционерка Геращенко теперь восемь недель будет ходить на костылях
Ирина Геращенко уже второй раз ломает одну и ту же ногу. Коллаж «Сегодня»
Народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко сообщила, что сломала ногу, поскользнувшись на гололеде. Об этом она написала в Facebook.
По ее словам, раньше она уже ломала эту же ногу.
«Вселенная решила, что я должна немного притормозить. Сломала ногу. 11 лет назад эту бедную ногу я сломала на лыжах, а здесь просто гололедица… Теперь восемь недель – костыли», – написала Геращенко.
В ответ на комментарии к посту она указала, что пострадала правая нога.
Осторожно – гололед
31 декабря, накануне Нового года, под Киевом произошло массовое ДТП из-за гололеда. На Бориспольской трассе из-за скользкой дороги столкнулись около 20 автомобилей, несколько аварий произошли одна за другой.
К зимним погодным условиям еще необходимо привыкнуть, поэтому именно в декабре так было много случаев травмирования из-за гололедицы на дороге. Мы писали, как уберечься от травм зимой.
А что нового у самой Геращенко
В декабре нардеп попала в несколько неприятных ситуаций. Ирину Геращенко оскорбил «слуга» Александр Ковальчук. Она в ответ припомнила депутату маты в сессионном зале и заявила, что он уже успел извиниться.
Геращенко заблокировали в Facebook, но она нашла виновных. По ее словам, это с ней случилось впервые за 15 лет.
А под конец работы парламента в 2021 году во время выступления с парламентской трибуны нардеп перепутала Порошенко с Зеленским, чем рассмешила депутатов в зале.