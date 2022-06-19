Состав нового правительства Гонконга, сформированного избранным главой исполнительной власти специального административного района КНР Джоном Ли, утвержден Госсоветом Китая. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RTHK.

Как передает ресурс, главным секретарем (вторая по значимости должность) местной администрации назначен Эрик Чень — бывший директор иммиграционной службы и бывший руководитель канцелярии уходящей в отставку главы региона Кэрри Лам. Последние два года он занимал должность генерального секретаря нового Комитета по национальной безопасности в Гонконге. В настоящее время находится в санкционном списке США.

Должность секретаря (министра) по вопросам юстиции займет правительственный советник Пол Лам. Кресло секретаря по финансовым вопросам сохраняется за Полом Чаном. Также остались на своих постах секретари по вопросам безопасности, финансовых служб и казначейства, по вопросам конституционного порядка и делам материкового Китая.

На состоявшихся 8 мая выборах главы местной администрации победил 64-летний Джон Ли — единственный кандидат. Он получил 1 416 голосов членов коллегии выборщиков, состоящей из 1,5 тыс. человек. Срок полномочий нового руководства Гонконга начнется 1 июля, в день 25-й годовщины перехода бывшего британского анклава под юрисдикцию КНР по формуле «одна страна — две системы».