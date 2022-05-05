Аналитики Альфа-Банка Украина ожидают сокращения урожая зерновых в 2022 году до 56 млн тонн, что станет самым низким показателем за последние 10 лет и будет означать уменьшение на 34% до рекордного показателя 2021 года. Об этом пишет Interfax-Украина.

«Даже этот исторически малый урожай обеспечит существенный ресурс зерна на экспорт. В настоящее время доступные транспортные каналы не позволяют отгрузить такие объемы товарной продукции за границу», — комментирует руководитель аналитического отдела Алексей Блинов.

Оценка будущего урожая базируется на расчетах посевных площадей в зоне оккупации или активных боевых действий, а также текущей динамике посевной на подконтрольных Украине территориях. Аналитики Альфа-Банка Украина также ожидают определенного сокращения урожайности из-за нехватки удобрений и средств защиты растений.

«Залогом аграрного экспорта Украины, а это — продовольственная безопасность мира — должно стать снятие блокады морских портов Украины», — подчеркнул Блинов.

Читайте также: На сотни миллионов долларов: российские кафиры воруют зерно в Украине

Как писал «Минфин», Украина не может экспортировать миллионы тонн сельскохозяйственной продукции из-за блокировки портов. Сейчас зерно из Украины отправляется в основном по железнодорожным путям и автодорогам.

Источник