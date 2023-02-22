Депутаты гордумы Ульяновска сегодня, 22 февраля, единогласно приняли решение о проведении конкурса на должность главы города. Без постоянного мэра город находится почти три месяца.

Как сообщает местный информационный портал 73online.ru, перед выбором нового градоначальника один из депутатов предложил освятить его кабинет — мол, слишком уж это место меняет людей.

На заседании думы депутаты рассмотрели проект решения о старте конкурса на должность главы Ульяновска. Документы от кандидатов будут принимать с 14 по 29 марта, сам отбор пройдет 7 апреля.

В комиссию конкурса войдут 10 человек: половина назначается губернатором, половина — гордумой. «Действуем в соответствии с порядком и законодательством», — сказал спикер Илья Ножечкин.

Проект постановления вопросов не вызвал — его приняли единогласно.