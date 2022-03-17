АО «Укрпочта» получило 30 тонн медицинских средств и оборудования из США общей стоимостью 2 млн долл.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании в Фейсбуке.
Отмечается, что доставку груза из США в Варшаву организовала партнер Укрпочты авиакомпания WINDROSE («Роза ветров»). Уже в Варшаве компания Dnipro LLC собрала его, а Укрпочта за свой счет доставит помощь во Львов. Далее она будет доставлена по указанным адресам волонтеров Харькова, Сум, Чернигова и других регионов.
В Укрпочте добавляют, что это был второй рейс за неделю. В компании планируют организовывать такие рейсы и дальше.
Как сообщал Укринформ, АО «Укрпочта» 16 марта доставило в Украину первые 20 тонн гуманитарной помощи из Греции для восточных и южных регионов.