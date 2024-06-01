«Если говорить за балансирующий рынок электроэнергии, тенденция сохраняется отрицательная. За последние три месяца, или если говорить по сравнению с началом года, прирост долга составил более миллиарда гривен. Перед нами, и, соответственно, это отразило и нашу задолженность перед участниками рынка почти в такой самой сумме», — рассказал он.

В то же время Скрипник отметил, что есть и положительная динамика, которая позволит снизить эту задолженность. По его словам, речь идет о сворачивании встречных однородных требований, в первую очередь, с госпредприятием «Гарантированный покупатель».

«Надеемся, что по результатам проверки лицензированной деятельности мы сможем направить ресурс на погашение части задолженности на балансирующем рынке в сумме около 2 млрд грн», — отметил Скрипник.

Ранее в «Укрэнерго» заявили о планах в 2024 году полностью рассчитаться с участниками балансирующего рынка. Это более 19 млрд. грн. Компания планирует единовременно привлечь финансирование от доноров.

В «Укрэнерго» считают, что погашение задолженности на балансирующем рынке позволит инвесторам в системы накопления энергии, а также газовую пиковую генерацию иметь адекватную экономическую модель работы на рынке.

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