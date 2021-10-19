https://ria.ru/20211019/ukraina-1755217802.html

Украину объявили помойной ямой без будущего

Украину сравнили с «помойной ямой» — РИА Новости, 19.10.2021

Украину объявили помойной ямой без будущего

Депутат Верховной рады Александр Колтунович раскритиковал состояние украинской экономики при президенте Владимире Зеленском. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T15:02

2021-10-19T15:02

2021-10-19T16:22

в мире

украина

владимир зеленский

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александр колтунович

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Колтунович раскритиковал состояние украинской экономики при президенте Владимире Зеленском.Выступая на пленарном заседании, он обвинил киевские власти в ухудшении качества жизни населения, провале евроинтеграции, неспособности справиться с пандемией коронавируса и коррупции. Колтунович также припомнил недавний скандал, связанный с «Досье Пандоры», в котором среди прочих фигурирует Зеленский.»Это все — Украина Зеленского, страна, которая практически непригодна для проживания. Страна, которая скорее напоминает помойную яму — коррумпированную, сырьевую, экономически отсталую», — заявил депутат.Он добавил, что президент «не воспринимает критики и альтернативного курса страны», из-за чего у Украины нет будущего.Ранее политолог Андрей Ермолаев призвал украинских пенсионеров готовиться к «худшему». По его словам, экономика страны работает «в минус», а наполнением Пенсионного фонда никто заниматься не хочет.Украинская экономика после событий 2014 года находится в упадке: ключевые отрасли не развиваются, останавливается работа крупнейших заводов. Киев пытается проводить экономические реформы, берет кредиты у МВФ, что в итоге сказывается на благосостоянии граждан: тарифы ЖКХ продолжают расти, а зарплаты и пенсии все еще на низком уровне. Ситуация также ухудшается из-за беспрецедентного уровня коррупции, роста теневого сектора, разрыва экономических отношений с Россией и политики в отношении Донбасса.

https://ria.ru/20210824/ekonomika-1747019892.html

https://ria.ru/20211013/problema-1754304830.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, александр колтунович

15:02 19.10.2021 (обновлено: 16:22 19.10.2021)

Украину сравнили с «помойной ямой»

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Колтунович раскритиковал состояние украинской экономики при президенте Владимире Зеленском.

Выступая на пленарном заседании, он обвинил киевские власти в ухудшении качества жизни населения, провале евроинтеграции, неспособности справиться с пандемией коронавируса и коррупции. Колтунович также припомнил недавний скандал, связанный с «Досье Пандоры», в котором среди прочих фигурирует Зеленский.

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«Это все — Украина Зеленского, страна, которая практически непригодна для проживания. Страна, которая скорее напоминает помойную яму — коррумпированную, сырьевую, экономически отсталую», — заявил депутат.

Он добавил, что президент «не воспринимает критики и альтернативного курса страны», из-за чего у Украины нет будущего.

Ранее политолог Андрей Ермолаев призвал украинских пенсионеров готовиться к «худшему». По его словам, экономика страны работает «в минус», а наполнением Пенсионного фонда никто заниматься не хочет.

Украинская экономика после событий 2014 года находится в упадке: ключевые отрасли не развиваются, останавливается работа крупнейших заводов. Киев пытается проводить экономические реформы, берет кредиты у МВФ, что в итоге сказывается на благосостоянии граждан: тарифы ЖКХ продолжают расти, а зарплаты и пенсии все еще на низком уровне. Ситуация также ухудшается из-за беспрецедентного уровня коррупции, роста теневого сектора, разрыва экономических отношений с Россией и политики в отношении Донбасса.

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