https://ria.ru/20211019/ukraina-1755217802.html
Украину объявили помойной ямой без будущего
Украину сравнили с «помойной ямой» — РИА Новости, 19.10.2021
Украину объявили помойной ямой без будущего
Депутат Верховной рады Александр Колтунович раскритиковал состояние украинской экономики при президенте Владимире Зеленском. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T15:02
2021-10-19T15:02
2021-10-19T16:22
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верховная рада украины
александр колтунович
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Колтунович раскритиковал состояние украинской экономики при президенте Владимире Зеленском.Выступая на пленарном заседании, он обвинил киевские власти в ухудшении качества жизни населения, провале евроинтеграции, неспособности справиться с пандемией коронавируса и коррупции. Колтунович также припомнил недавний скандал, связанный с «Досье Пандоры», в котором среди прочих фигурирует Зеленский.»Это все — Украина Зеленского, страна, которая практически непригодна для проживания. Страна, которая скорее напоминает помойную яму — коррумпированную, сырьевую, экономически отсталую», — заявил депутат.Он добавил, что президент «не воспринимает критики и альтернативного курса страны», из-за чего у Украины нет будущего.Ранее политолог Андрей Ермолаев призвал украинских пенсионеров готовиться к «худшему». По его словам, экономика страны работает «в минус», а наполнением Пенсионного фонда никто заниматься не хочет.Украинская экономика после событий 2014 года находится в упадке: ключевые отрасли не развиваются, останавливается работа крупнейших заводов. Киев пытается проводить экономические реформы, берет кредиты у МВФ, что в итоге сказывается на благосостоянии граждан: тарифы ЖКХ продолжают расти, а зарплаты и пенсии все еще на низком уровне. Ситуация также ухудшается из-за беспрецедентного уровня коррупции, роста теневого сектора, разрыва экономических отношений с Россией и политики в отношении Донбасса.
https://ria.ru/20210824/ekonomika-1747019892.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, александр колтунович
15:02 19.10.2021 (обновлено: 16:22 19.10.2021)
Украину сравнили с «помойной ямой»
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Колтунович раскритиковал состояние украинской экономики при президенте Владимире Зеленском.
Выступая на пленарном заседании, он обвинил киевские власти в ухудшении качества жизни населения, провале евроинтеграции, неспособности справиться с пандемией коронавируса и коррупции. Колтунович также припомнил недавний скандал, связанный с «Досье Пандоры», в котором среди прочих фигурирует Зеленский.
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«Это все — Украина Зеленского, страна, которая практически непригодна для проживания. Страна, которая скорее напоминает помойную яму — коррумпированную, сырьевую, экономически отсталую», — заявил депутат.
Он добавил, что президент «не воспринимает критики и альтернативного курса страны», из-за чего у Украины нет будущего.
Ранее политолог Андрей Ермолаев призвал украинских пенсионеров готовиться к «худшему». По его словам, экономика страны работает «в минус», а наполнением Пенсионного фонда никто заниматься не хочет.
Украинская экономика после событий 2014 года находится в упадке: ключевые отрасли не развиваются, останавливается работа крупнейших заводов. Киев пытается проводить экономические реформы, берет кредиты у МВФ, что в итоге сказывается на благосостоянии граждан: тарифы ЖКХ продолжают расти, а зарплаты и пенсии все еще на низком уровне. Ситуация также ухудшается из-за беспрецедентного уровня коррупции, роста теневого сектора, разрыва экономических отношений с Россией и политики в отношении Донбасса.
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