Украинцам рассказали, как укрепление валюты США влияет на экономику Украины и других стран.

Как передает «Хвиля», об этом говорится в материале «Экономической правды».

Так, рекордный за 20 лет рост доллара США по отношению к другим валютам, наблюдающийся с мая 2022 года в связи с повышением ключевой ставки Федеральной резервной системой США (ФРС), негативно повлияет на всю мировую экономику. Более того, это спровоцирует дополнительную инфляцию из-за роста цен на топливо, газ и продовольствие.

Что касается Украины, то для нее подорожание доллара будет иметь ограниченное влияние из-за войны – она не почувствует оттока ликвидности или прекращения внешнего финансирования.

«Нам, можно сказать, повезло, потому что партнеры финансируют Украину, несмотря на отток ликвидности и не за прогресс в реформах, а за геополитическую важность победы в войне. Иначе наша экономика очень бы пострадала от укрепления доллара», – подчеркнул исполнительный директор «CASE-Украина» Дмитрий Боярчук.

Как отмечается, укрепление доллара также мало повлияло и на золотовалютные резервы Украины, которые на 81% состоят из валюты США. Так, благодаря международной поддержке общий размер резервов в августе увеличился на 13,6%, до 25,4 млрд долларов.

А вот для остального мира более крепкий доллар является дополнительным долговым давлением на государства и более высокими темпами инфляции. Исходя из этого, бедные страны могут стать еще беднее, потому что их покупательная способность упадет.

При этом тяжелее всего придется странам, которые имеют малые валютные резервы, большие долги в долларах или балансируют на грани кризиса из-за неэффективной экономической политики. Таким образом, потребность в импорте и выплате долгов будет скачивать из этих государств больше ресурсов.

Вдобавок к этому падение евро по отношению к доллару негативно влияет на страны Евросоюза. В совокупности с инфляцией и ростом цен из-за войны в Украине в ближайшие 12 месяцев некоторым странам блока грозит рецессия. В частности, в зоне риска оказались Литва, Эстония, Германия, Италия и Австрия.

Как отмечается, ситуация с укреплением американской валюты стала следствием рекордной инфляции в США и попыток ФРС вернуть ее под свой контроль. К примеру, ФРС резко перешла к повышению ключевой ставки: с марта ее размер рос уже четырежды, с 0,25% до 2,5%.

Европейский регулятор действует менее решительно, в связи с тем, что у финансовой системы ЕС нет запаса прочности для резких маневров, и она не может себе позволить резкое повышение ставок из-за энергетического кризиса. Из-за этого ЕЦБ повысил ставку всего на 0,5%. В связи с этим активы в евро не столь привлекательны, как в долларах.

При этом Боярчук спрогнозировал, что до конца зимы усиления евро ждать не стоит.

«Возможно, евро укрепится после прохождения шока от переориентации поставок энергоресурсов. Вероятно, это произойдет не раньше полугода», – отметил он.

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Однако ситуация может измениться, если ФРС остановит повышение ставок и перейдет к смягчению монетарной политики из-за угрозы рецессии.

Напомним, доллар на черном рынке подорожает до 50 грн, — прогноз





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