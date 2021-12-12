В Уэльве (Испания) в воскресенье, 12 декабря, начался XXV чемпионат мира по бадминтону.

Как сообщает пресс-служба Федерации бадминтона Украины, в соревнованиях примут участие две украинские пары, которым на старте будут противостоять японские дуэты, передает Укринформ.

Глеб Бекетов и Михаил Махновский встретятся с Хироки Окамурой и Масяуки Онодерой, а Анастасия Прозорова и Валерия Рудакова сойдутся с Чисато Хоши и Аои Мацудой.

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Чемпионат мира по бпдминтону завершится 19 декабря.