Дата проведения Форума – 20 мая в 9:30. На сайте Spring Business Forum обнародовали программу Форума, с которой может ознакомиться каждый желающий.

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Что такое «Украинская мечта – пути обновления государства»

Эта встреча является аполитичным некоммерческим проектом. Форум направлен на развитие бизнес-среды Украины, обсуждение вопросов микро и макроэкономики, монетарной политики и экономической ситуации в Украине в условиях значительных исторических вызовов.

Задание Форума

– определить возможности реформирования экономической и социальной сфер. В частности, перспективы ведения предпринимательской деятельности в Украине по стандартам ЕС и мировым стандартам в период Четвертой промышленной революции.

– Рассмотреть исследования экспертов по использованию человеческого капитала в период значительного оттока кадров и хорошей демотивации стареющего населения Украины.

– Рассказать о финансовом и банковском секторах нашего государства. А также реформы и изменения этого сектора в условиях цифровой эры.

– Изучить примеры успешных проектов. Обменяться опытом владельцев этих компаний и получить практические рекомендации относительно избежания рисков и ошибок на пути его реализации.

Цель Форума

Во время войны значительный удар получила экономика Украины. Цель форума «Украинская мечта – пути обновления государства» – рассмотреть все возможности возобновления функционирования критически важного сектора общественной жизни.

Спикерами Форума стали: председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, мэр Львова Андрей Садовый, посол ЕС в Украине Матти Маасикас, ректор УКУ Богдан Прах, Чрезвычайный и Полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, посол Израиля в Украине Михаил Бродский, и.о. постоянного представителя ПРООН в Украине Манал Фуани, советница по внешнеэкономическим вопросам посольства США в Украине Меган Боулдин, заместитель Председателя ЕБРР в Украине Ирина Кравченко, Международная Финансовая Корпорация Елена Волошина, USAID Наталья Петрова, лидер проектов «Вокс Украина» Юлия Минчева, владелец Meestgroup Ростислав Кисиль, директор Украинского Института Будущего Вадим Денисенко, первый заместитель Председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова, директор Neqsol holding Владимир Лавренчук, член правления АО «КРЕДОБАНК» Антон Киркач, генеральный директор инвестиционной компании ФРИДОМ ФИНАНС Марина Машковская, основатель холдинга UF «Софтсерв» Тарас Кицмей, исполнительный директор Центра лидерства УКУ Андрей Рождественский.

Время проведения: начало в 9:30, окончание в 17:45.

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