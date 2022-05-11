Оценки физических экономических потерь Украины во время войны стартуют от $90 млрд, то есть примерно от половины прошлогоднего ВВП. Более всего из-за вторжения России пострадали украинская инфраструктура и недвижимость – вместе они пострадали от разрушений по меньшей мере на $64 млрд.

Они нужны, чтобы понять, какие объемы репараций как минимум должна заплатить Россия Украине и сколько ресурсов и времени понадобится для восстановления украинской экономики.

Разногласия в оценках экономистов объясняются разным пониманием сути экономических потерь и методиками оценивания. О финальных цифрах можно будет говорить после войны, когда появится возможность полноценно проанализировать потери в каждом из сегментов экономики.

По оценке НБУ, потери физического капитала из-за войны сейчас превышают $92 млрд. Такая оценка близка к расчетам Киевской школы экономики и Министерства экономики Украины, но структура причиненного ущерба отличается.

Как обычно оцениваются экономические потери, причиненные войной

К ним относят:

потери физического капитала (разрушенные предприятия, жилье, инфраструктура и т. п.);

потери недополученного ВВП;

потери в результате гибели населения и миграции;

потери от экологического загрязнения.

Среди потерь с высокой достоверностью можно оценить лишь первые, остальные – в основном на основе предположений.

Существует несколько подходов, позволяющих оценить потери капитала. Сравнительно быстрый и простой поиск аналогий с другими войнами, экономические потери по которым уже подсчитаны. Однако он неточный. Более качественный и более трудоемкий – учет всех уничтоженных или поврежденных объектов физического капитала и их оценка на основе балансовой или рыночной стоимости.

Обычно при оценке потерь физического капитала формируют реестры утраченных объектов и оценивают их по рыночной стоимости.

Например, Киевская школа экономики собирает информацию об утраченных активах непосредственно от пострадавших (через форму на сайте). Но в таком случае есть риск субъективной оценки стоимости утраченного имущества.

Как Национальный банк оценивал потери физического капитала

НБУ формировал список объектов физического капитала, оценивал масштаб их повреждений и рыночную стоимость поврежденных или утраченных объектов, используя данные из открытых источников.

Потери для объектов, стоимость которых велика, а количество относительно небольшое (промышленные предприятия, ТРЦ и т. д.), оценивались на индивидуальной основе. Если объектов много и определить степень повреждения каждого было невозможно (жилая недвижимость, дороги и т. д.), НБУ производил среднюю оценку. При таком подходе использовались разные коэффициенты разрушений для отдельных городов и территорий, определенные на основе информации из открытых источников.

Оценки по некоторым категориям объектов приблизительны, учитывая ограниченное количество данных. Например, в разных источниках оценка расстояния разрушенных дорог не совпадает (от 8 до 23 тыс. км), а информации о назначении дорог вообще нет. Она важна для реального определения ущерба, учитывая, что стоимость строительства и ремонта дорог существенно отличается в зависимости от их назначения. К примеру, могут быть дороги государственного и местного значения, а также улично-дорожное покрытие населенных пунктов.

Оценивая потери от разрушения дорог, НБУ использовал среднюю цену капитального ремонта 1 км дорог разного качества в соответствии с данными Prozorro за 2021 год.

Стоимость разрушенных больниц и культурно-религиозных объектов посчитать также непросто. Основную стоимость больниц формирует медицинское оборудование, которое может отличаться на сотни тысяч долларов в зависимости от класса учреждения.

Культурно-религиозные объекты (церкви, музеи) не имеют рынка обращения, каждый из них уникален. Поэтому и здесь оценки рыночной стоимости условны. Для подобных категорий потерь НБУ использовал средние оценки, которые рассчитывали, анализируя публикации в СМИ.

Некоторые экономисты оценивают потери от разрушения предприятий на основе балансовой стоимости активов. Такой подход имеет ряд недостатков. Это и влияние курсовых разниц, и определение степени ответственности агрессора.

Курсовые разницы оказывают большое влияние на финальную оценку, поскольку о потерях отчитываются в иностранной валюте, а активы вводились и списывались с баланса предприятия в разное время при разном валютном курсе. Также странно выглядит ситуация, когда страна-агрессор компенсирует только остаточную стоимость утраченных активов, за которую восстановить разрушенное предприятие невозможно. Поэтому НБУ в своих оценках пытался вычислить рыночную стоимость утраченных и поврежденных предприятий на основе соответствующей финансовой отчетности.

Потери Украины от войны, развязанной Россией, растут каждый день. К экономическим потерям прилагаются потери человеческого капитала, нереализованные возможности и многое другое.

Поэтому сейчас важно приложить усилия для получения компенсации всех потерь. В том числе за счет замороженных активов России.

Поэтому предстоит большая работа юристов и дипломатов при поддержке международных партнеров.

В проведении оценки также участвовали другие специалисты Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ: Инна Спивак, Ольга Погарская, Татьяна Юхименко, Татьяна Каракай, Артур Зубрицкий, Олег Сорочан, Ольга Бондаренко, Сергей Хахуда, Екатерина Савольчук, Юлия Кузьменко, Ольга Туча, Наталия Колесниченко, Диана Балиоз и Анна Пономаренко.

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