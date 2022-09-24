Петр Порошенко в эфире телеканала Deutsche Welle призвал Германию увеличить поставки оружия для Украины. Он пояснил, что вооружение ВСУ – это и есть кратчайший путь к миру, потому что агрессор понимает только язык силы, сообщает «Европейская Солидарность».

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«путин идет настолько далеко, насколько ему позволяют. Второе – не доверяйте путину. путин в переговорах никогда не сдерживал своего слова. Он понимает только силу, нашу силу. Поэтому сила украинской армии, единство украинского общества и народа, сильная коалиция в мире, которая поддерживает Украину и единство, точно остановит путина», – подчеркивает Порошенко.

«Вы должны понимать, что чем больше оружия, чем больше боеприпасов вы поставляете, тем короче будет путь к миру. Другого пути не существует, путь компромисса путин не понимает», – сказал Порошенко.

«Время дипломатии заканчивается, и теперь лучший дипломат – украинские Вооруженные Силы, поддерживаемые союзниками. В этой ситуации нам точно нужны немецкие танки, немецкая амуниция, мы очень благодарны за немецкую артиллерию. Пожалуйста, помогите нам спасти вас, помогите нам и Европе. Помогите нам выполнять нашу совместную работу. И, давая Украине танки, поддерживая украинские Вооруженные Силы, помогая Украине, вы инвестируете в собственную безопасность», – призвал пятый президент.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко прокомментировал псевдореферендумы на оккупированных территориях и назвал это фарсом для оправдания безумия Путина.