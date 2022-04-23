Цей матеріал також доступний українською

Сергей Марченко, министр финансов Украины (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Война России против Украины — главные события 23 апреля

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил 22 апреля в Вашингтоне во время брифинга с заместителем премьер-министра, министром финансов Канады Христей Фриланд.

«Нам не нужно списание и реструктуризация долгов. Нам нужен финансовый мост на ближайшие несколько месяцев, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование экономики. Выплаты по внешнему долгу Украины составляют 20% от всех выплат по государственному долгу в этом году и у нас нет проблем с его обслуживанием», — сказал Марченко.

Он поблагодарил правительство Канады и Христю Фриланд за поддержку Украины.

«Недавно в МВФ был создан административный счет для перечисления средств от стран-доноров. Я благодарен нашим друзьям из Канады за координацию этой инициативы и решение о предоставлении Украине до 1 миллиарда канадских долларов», — отметил министр финансов.

Фриланд подчеркнула, что Канада продолжит оказывать помощь Украине.

«Хоть война продолжается на украинской территории, но это битва за демократию, за принципы международного права, за всех нас. Помогать санкциями, оружием и дополнительным финансированием – это долг всего мира», – заявила министр.

Она считает, что Россия как страна агрессор не может участвовать в решении глобальных экономических вопросов. Поэтому Фриланд вместе с Марченко и другими финансовыми лидерами покинули зал на сессии G20 «Глобальная экономика и риски», которая прошла в Вашингтоне 20 апреля, во время выступления министра финансов РФ.

Марченко заявлял, что в марте расходы госбюджета превысили доходы примерно на $2,7 млрд. Украина ожидает, что из-за войны разрыв увеличится до $5-7 млрд в месяц в апреле и мае.

Международные организации и правительства ряда стран выразили готовность предоставить бюджетное финансирование на сумму $10 млрд, из которых $3,4 млрд Украина получила в марте.

Согласно прогнозу МВФ, из-за развязанной Россией войны дефицит госбюджета Украины в 2022 году увеличится до 17,8% ВВП с 4% ВВП в 2021 году.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.