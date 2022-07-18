Верховная Рада приняла закон о выходе Украины из Соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, заключенного в рамках СНГ. Об этом сообщает Укринформ .
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Соответствующий проект закона № 0105 поддержали 327 народных депутатов.
В пояснительной записке говорится, что актуальность соглашения для Украины при его заключении была обусловлена необходимостью создания договорно-правовой базы сотрудничества с государствами — участниками Содружества Независимых Государств в таможенной сфере.
В частности, речь шла о предоставлении таможенными органами соответствующих государств административной взаимопомощи, осуществлении согласованных мер по выявлению и пресечению противоправных действий.
В настоящее время соглашение потеряло свое практическое значение для Украины и не применяется.
Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи по таможенным делам было заключено 15 апреля 1994 года в Москве и ратифицировано Верховной Радой в 1999 году.
Источник:
Минфин