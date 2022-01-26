На начало 2022 года госдолг Украины составил 2,36 трлн. грн., или $86,61 млрд — это около 45,2% прогнозируемого ВВП страны. Об этом сообщает Минфин.

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По состоянию на конец декабря 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2671,83 млрд грн или $97,95 млрд.

Государственный долг на конец декабря составил 2 362,49 млрд грн ($86,61 млрд), из которых 45% составляет государственный внутренний долг (ОВГЗ), а 55,0% — государственный внешний долг, состоящий из кредитов международных финансовых организаций (24 ,7% от общей суммы государственного долга), еврооблигаций (26,5%) и прочего внешнего долга (4%).

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При этом государственный долг по отношению к прогнозируемому ВВП снизился до 45,2%, а государственный и гарантированный государством долг Украины — до 51,1%.

Доля государственного долга в национальной валюте по состоянию на конец декабря 2021 составила 40,0%.

В течение декабря 2021 Минфин провел 27 аукционов по размещению ОВГЗ, благодаря которым на финансирование государственного бюджета поступило 74,9 млрд гривен.

Платежи по погашению государственного долга за январь-декабрь 2021 составили 441,1 млрд грн, платежи по обслуживанию — 150 млрд грн.

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