Ущерб от действий российских оккупантов в Украине составляет от трети до половины ВВП страны. По предварительным данным, речь идет о $500 млрд. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко.

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По словам министра, негативные последствия войны будут колоссальными. На 10 областей, где идут боевые действия, приходится половина ВВП. Важнейший участок — Харьков, Киев и Мариуполь, которые вносили очень существенный вклад в ВВП.

«Многие логистические цепочки полностью разорваны, многие предприятия уничтожены физически, некоторые не могут работать в режиме войны, многие работники просто уехали. Министерство экономики считало, что потери будут составлять от трети до половины ВВП. По другой оценке, речь идет о $500 млрд. Точно можно будет сосчитать только после войны», — сказал Марченко.

Министр также отметил, что вдобавок к огромным бюджетным потерям резко снизились доходы, в частности, на таможне.

«На таможне мы собираем от силы 15% поступлений мирного времени. Несмотря на то, что Одесса не оккупирована, одесская таможня не работает. А она приносила до 20% поступлений. Киевская таможня тоже остановилась, функционирует только западное направление», — детализировал Сергей Марченко.

Ущерб будут считать в апреле

Как писал «Минфин», в Министерстве экономики Украины начнут считать потери ВВП Украины из-за вторжения России в апреле.

По словам заместителя министра экономики Дениса Кудина, ущерб будет считаться, применяя два подхода — кроме подсчета потерь ВВП, также исчисляется ущерб, причиненный инфраструктуре страны.

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