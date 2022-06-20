Фактические объемы экспорта Украиной зерна с начала 2021/2022 маркетингового года (июль 2021 — июнь 2022) по состоянию на 17 июня составили 47,794 млн тонн, что на 10%, или на 4,371 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года. Об этом говорится в сообщении Минагрополитики, передают Українські Новини.

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Сколько экспортировано

Согласно сообщению уже экспортировано 18 626 тыс. тонн пшеницы, 5 726 тыс. тонн ячменя, 161,5 тыс. тонн ржи и 22 649 тыс. тонн кукурузы.

При этом за этот период снизился экспорт пшеничной муки и муки из других культур на 42% или на 50,8 тыс. тонн до 71 тыс. тонн.

С 1 по 17 июня экспортировано 0,695 млн тонн зерна, что на 43,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Продовольственный кризис

В Украине сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна.

В ООН предупредили, что закрытие украинских портов на Черном море может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, которая приведет к голоду, массовой миграции и политической нестабильности в мире.

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Кроме того, российские оккупанты вывозят зерно с временно оккупированных территорий в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

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