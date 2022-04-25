Украина просит администрацию Байдена предоставлять не менее $2 млрд в месяц чрезвычайной экономической помощи. Отсутствие этих выплат может усугубить гуманитарный кризис, вызванный вторжением России, сообщает The Washington Post.

Министр финансов США Джэнет Йеллен сообщила прессе, что администрация работает над тем, чтобы запросить у Конгресса дополнительное финансирование, однако отказалась уточнить, о каких суммах идет речь, пишет издание.

«Мы должны найти способы удовлетворить потребности Украины», — сказала Йеллен. «Мы были вдохновлены их мужеством, мы поддерживаем их и сделаем все возможное, чтобы привлечь наши ресурсы [для помощи Украине]».

Йеллен также сообщила журналистам, что вопрос по передаче Украине замороженных активов российского центробанка не снят с повестки, однако эта мера может потребовать принятия нового законодательства.

По мнению издания, Конгресс, скорее всего, поддержит финансирование Украины «на двухпартийной основе».

The Washington Post цитирует министра финансов Сергея Марченко, который считает, что Украине необходимо $15 млрд, чтобы покрыть неотложные расходы в апреле, мае и июне. Марченко сказал, что Украина ищет экономической поддержки, чтобы продолжать выплачивать пенсии, зарплаты работникам сферы здравоохранения и образования и на другие гуманитарные нужды. По словам издания, он также добавил, что Украина могла бы напечатать больше денег, чтобы покрыть некоторые из этих расходов, однако это привело бы к скачку инфляции.

По украинским оценкам, в марте правительство выплатило $1,1 млрд украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома. При этом, не менее 7 млн людей являются внутренне перемещенными лицами, 10 млн пострадали от боевых действий, свыше 5 млн покинули Украину.

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