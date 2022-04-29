29 апреля в Украину поступило грантовое финансирование в размере 88,5 млн. евро. Эти средства были предоставлены Всемирным банком в рамках Программы Второй ссуды на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины, сообщает Министерство финансов.

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Грантовые средства будут направлены в общий фонд Государственного бюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутриперемещенных лиц, сообщили в министерстве.

Соглашение о предоставлении гранта было подписано еще 21 апреля министром финансов Сергеем Марченко и директором СБ по делам Восточной Европы Арупом Банерджи.

Средства были выделены из Целевого фонда доноров ВБ, созданного Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития.

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Напомним

Ранее Всемирный банк пообещал предоставить Украине и ряду других опосредованно пострадавших от российского вторжения стран, помощь на $50 млрд уже в этом квартале

Всемирный банк предварительно оценил разрушение жилищного фонда и инфраструктуры Украины от войны в примерно $60 млрд.

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