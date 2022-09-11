Украина планирует войти в ноябрь 2022 года с запасами в подземных хранилищах газа (ПХГ) на уровне 14,4−15 млрд кубометров. Об этом заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в эфире телемарафона, сообщает Интерфакс-Украина.

►Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

«При текущих тенденциях мы выйдем на 1 октября чуть больше 14 млрд кубометров, на 1 ноября мы можем выйти от 14,4 млрд кубометров до 15 млрд кубометров», — отметил Витренко.

Напомним

По словам главы «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона, Украина по состоянию на конец августа 2022 года накопила в своих подземных хранилищах 13 млрд кубометров газа.

«Минфин» также писал о том, что правительство Украины ведет переговоры по выделению транша в сумме $1,5 млрд от Эксимбанка США на закупку газа.

Источник