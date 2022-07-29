Украина планирует в 2022 году добыть 18,5 млрд. куб. м газа, что на 6,6% (на 1,3 млрд куб. м) меньше, чем в 2021 году. Об этом заявил замминистра энергетики Николай Колесник, передает Интерфакс-Украина.

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«Исходя из имеющихся на сегодня объемов фактической добычи прогнозный объем за этот год примерно 18,5 млрд куб. м. Это без учета потенциальных потерь», — сказал он.

Колесник уточнил, что на сегодняшний день суточная добыча газа в стране составляет 49,5 млн куб. м, в то время как перед началом войны он составлял около 55 млн куб. м.

В то же время, компании пока не могут полноценно осуществлять новое бурение и капремонт скважин, а лишь поддерживают обслуживание имеющегося скважинного фонда. Это связано с использованием техники, которая с воздуха может казаться военной.

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По его словам, прогноз потребления газа на 2022 год составляет около 21 млрд. куб. м. Замминистра уточнил, что этот прогноз основан на профиле потребления предыдущих лет, в то время как в условиях войны и переселения людей трудно точно сказать, каким будет потребление.

Напомним

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что из-за ненадежности России как поставщика газа его потребление должно сократиться в ЕС так, чтобы к марту 2023 года экономия составила 15%.

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