Фонд государственного имущества ожидает, что благодаря приватизации имущества удастся привлечь от 600 млн грн до 1 млрд грн в 2022 году. Об этом заявила и.о. главы Фонда Ольга Батова в интервью Deutsche Welle, передает пресс-служба ведомства.

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После принятия всех нормативных актов, Фонд государственного имущества будет готов объявить аукционы по уже подготовленным к продаже объектам.

Что будут продавать

Речь идет, в частности, о неработающих комбинатах хлебопродуктов, спиртовых заводах и объектах недвижимости, которые могли бы заинтересовать малый и средний бизнес

Главная задача приватизации

По словам Батовой, главная задача приватизации сейчас — это поддержка бизнеса

в условиях войны, когда сотни компаний нуждаются в площадках для возобновления работы в безопасных регионах.

«Точно скажу, что в этом году от приватизации планируется привлечь в бюджет более 600 миллионов гривен. Очень будем надеяться, что удастся получить до одного миллиарда в бюджет благодаря росту цен на электронных аукционах», — отметила Батова.

Напомним

«Минфин» писал о том, что исполняющая обязанности главы Фонда государственного имущества Ольга Батова написала заявление об отставке.

Батова возглавила Фонд госимущества в феврале 2022 года после увольнения Дмитрия Сенниченко.

С декабря 2021 она занимает должность первого заместителя председателя Фонда, а до этого входила в команду Сенниченко как его советница.

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