Второй раз в этом году президент России Владимир Путин рискует начать войну с Украиной, чтобы уничтожить ее независимость, суверенитет и территориальную целостность. Весной он мобилизовал около 100 тысяч военнослужащих на границе, но отвел их на небольшое (относительно говоря) расстояние, оставив технику на месте, пишет Стивен Бланк, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики, в публикации Центра анализа европейской политики CEPA.

Сейчас Путин вновь мобилизовал около 114 тысяч военнослужащих, включая элитные подразделения, и американская разведка предупреждает союзников, что зимой может начаться война. Россия также резко активизировала свою риторику и утверждает, что ей угрожают Украина и Запад. На самом деле, Путин заявил Совету по внешней политике, что Россия будет продолжать угрожать и нагнетать напряженность, потому что только это удерживает Запад от якобы нападения на Россию.

Несмотря на заявления французских и американских лидеров о «безоговорочной поддержке» суверенитета и целостности Украины и сигналы об усилении поддержки со стороны Великобритании и других европейских стран, в новой статье в Politico Самуэль Чарап из Rand Corporation выступает за то, что можно назвать лишь политикой умиротворения США. Особую тревогу вызывает то, что, по широко распространенному мнению, статья является пробным шагом членов администрации Байдена, чтобы оправдать превентивную сделку с Путиным за счет Украины. Чтобы избежать войны, Чарап выступает за то, чтобы заставить Украину пойти на уступки на основе Минских соглашений 2015 года, которые сама Россия никогда не выполняла, подчеркивает автор.

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Не должно быть никаких сомнений в том, к чему это приведет. Как утверждает Чарап, Минск был «миром победителя, по сути, навязанным Россией Украине под дулом пистолета». В обмен на так и не достигнутый мир с Россией Украина должна была стать де-факто конфедерацией с (якобы повстанческими) силами на Донбассе, получившими особый статус, который давал Кремлю постоянный рычаг, с помощью которого можно было разрушить или парализовать украинское государство. Ни одна из стран так и не приняла условия этого соглашения; Россия держала свои войска и тяжелое вооружение вблизи линии фронта, что является прямым нарушением соглашения, в то время как Украина отказалась совершить национальное самоубийство.

Путин в ярости от того, что Украина не подчиняется и стала намного сильнее и сплоченнее, с достаточно популярным президентом и закаленными в боях военными. Более того, тот факт, что Украина получила гораздо более сильную американскую и европейскую поддержку, что НАТО начало перевооружаться, заявлять о своем присутствии в Черном море и якобы угрожать Беларуси, приводит Путина и его лакеев в ярость. Хотя президент России может излучать уверенность, когда он и его единомышленники постоянно заявляют, что Европа слаба, упадочна и коррумпирована, на самом деле последние события, какими бы недостаточными они ни были, показывают лживость таких заявлений.

Это создает тревожные проблемы для России и ее белорусского подельника. У Александра Лукашенко в Беларуси нет другого выхода, кроме как еще больше провоцировать Европу или отдать свою независимость России, которая тем временем признает, что прилив сил теперь идет против нее. Верным сигналом является удлинение списка требований за угрозами войны:

Принудить Украину к выполнению Минских соглашений, не принуждая к этому Россию.

Прекратить усилия по интеграции Украины в Запад и НАТО и фактически отказаться от ее суверенного существования, либо в качестве вассального государства, либо путем объединения с РФ.

Прекратить поддержку Западом демократического большинства в Беларуси, оставив ее сателлитом России или позволив войти в состав РФ.

Убрать из Европы американские тактические ядерные ракеты и противоракетную оборону.

Прекратить миссии НАТО в Черном море и признать главенство России.

Воздержаться от критики ускоряющегося крена России в сторону тоталитарного правления.

Снять санкции с России.

Сертифицировать «Северный поток-2» для использования в нарушение законов и правил Германии и Европейского Союза.

для использования в нарушение законов и правил Германии и Европейского Союза. Воздержаться от вмешательства в поддерживаемые Россией усилия ее союзников по интервенции в Боснию и Герцеговину, фактически прекратив Дейтонское соглашение 1995 года и позволив Республике Сербской — сербскому компоненту — отделиться.

Признать право России на вмешательство в глобальном масштабе для реализации собственных интересов, как она уже делает, например, в Африке.

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Другими словами, требования России выходят далеко за рамки принуждения Украины к прекращению украинской государственности, продолжает Бланк. Она добивается не чего иного, как демонтажа урегулирования, сложившегося после холодной войны. Это даст Путину возможность действовать за границей так же, как он действует у себя в стране – то есть с полной автократической свободой. Международному порядку, основанному на правилах, придет конец, и новым центральным столпом глобальной деятельности станет принцип «сила делает право».

Таковы последствия следования совета Чарапа. А каковы будут преимущества?

Предполагается, что это может привести к ограниченному соглашению по киберпреступности или изменению климата — компромисс, который не имеет смысла. Поскольку у российского правительства тесные связи с организованными преступными группировками внутри страны и за рубежом, и поскольку оно руководит преступными хакерскими группами, соглашения по киберпреступности — это просто клочок бумаги, который может быть аннулирован, когда это будет угодно Кремлю. Что касается изменения климата, то его срочность не оправдывает обречения миллионов свободных людей на российское угнетение, и, как показывает отказ Путина от участия в конференции COP26, страна сохраняет огромную зависимость от политической и экономической мощи углеводородов — и любовь к ней. Кремль не откажется от своих запасов нефти и газа, как и от ядерного оружия.

Сдача Украины России стала бы катастрофой для Запада. Подобно Екатерине Великой, Путин уже косвенно утверждает, что он не может защитить свои границы без их расширения, поэтому Украина вряд ли станет его последним территориальным требованием в Европе.

Требования России сейчас до жути напоминают требования Гитлера к Чехословакии в 1938 году, но в отличие от Европы 1938 года, коллективная сила Трансатлантического альянса намного превосходит силу России. Прислушаться к призывам к умиротворению было бы, по выражению французского государственного деятеля XIX века Талейрана, не столько преступлением, сколько (трагической) ошибкой.

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Тот факт, что об этом вообще нужно говорить, необычен, но, похоже, это необходимо: Если США поддадутся на этот шантаж, это будет первым шагом к разрушению европейского статус-кво и признанию того, что российские угрозы войны являются большим политическим императивом, чем давние американские гарантии в Европе и за ее пределами, укреплению российского деспотизма, который обеспечивает имперские зрелища, не обеспечивая при этом хлеба и даже, как ясно показывает ход пандемии, здоровья населения.

Как и в 1938 году, заключение такого соглашения открыло бы дорогу новой агрессии и угрозам войны, подрывая идеал целостной и свободной Европы, и фактически делая войну более вероятной в будущем, когда их решимость и возможности будут еще больше подорваны.

Если позиция США действительно состоит в том, чтобы продать Украину, то, как и Британия в 1938 году, она будет поставлена перед выбором, как говорил Черчилль, между бесчестьем и войной. И сейчас, как и тогда, выбрав бесчестье, она все равно получит войну. Мы, конечно, можем сделать лучше, чем бездумно повторять глупости и трагедии прошлого, резюмирует Бланк.

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Подробнее о новых трендах развития российско-украинского конфликта читайте в статье представителя ОРДО от Украины в ТКГ Сергея Гармаша «Кремль устал: все что нужно знать о сегодняшней ситуации в Донбассе и действиях России».