Украина юридически закрепила прекращение торговых отношений с РФ, произошедшее 24 февраля. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко на своей странице в Фейсбуке.

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«Сегодня мы официально оформили полное прекращение торговли товарами с государством-агрессором. Отныне никакая продукция России не сможет быть ввезена на территорию нашего государства. Соответствующее постановление приняло сегодня Правительство», — говорится в сообщении.

По оценке Министерства экономики, запрет российского импорта будет блокировать ежегодно валютные поступления в РФ на $6 млрд, что снизит способность агрессора финансировать войну.

«Такой шаг Украины может служить примером для наших западных партнеров и будет стимулировать их к усилению санкций против РФ. Среди них — внедрение энергетического эмбарго и изоляции всех российских банков. Именно такие действия станут нашим вкладом в обескровливание экономики россии и, таким образом, будут способствовать нашей победе», — добавляет Свириденко.

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