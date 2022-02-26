У Украины нет планов отключать граждан от мобильной связи и интернета. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Провайдеры работают

«В сети распространяется информация о возможных отключениях мобильной связи и интернета — эта информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Операторы и провайдеры будут продолжать предоставлять услуги, а системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены в чрезвычайный режим управления.

Обращаем внимание, что могут быть перебои со связью. В первую очередь, это связано с тем, что сети перегружены», — говорится в сообщении.

Специалисты просят не звонить по телефону без острой необходимости — лучше обмениваться сообщениями.

Источник