Цей матеріал також доступний українською

Украину в этом году ждут очень тяжелые экономические времена

Я не знаю, нападет ли Путин или нет. Верю, что полномасштабного вторжения не будет. Вера базируется на аналитике большого количества людей, которые точно лучше разбираются в военном деле, чем я. Но с моей стороны это все же в большей степени вера.

А вот то, в чем я уверен — Украину в этом году ждут очень тяжелые экономические времена. От затяжной стагнации до крупного экономического кризиса. Такие выводы вытекают из ряда внутренних и внешних предпосылок.

Внутренние факторы

1. Тенденция к уменьшению спроса с ноября 2021 г. из-за военной угрозы. Люди откладывают покупку недвижимости и другие большие расходы. Все делают сбережения на «черный день».

2. Уменьшение деловой активности. Национальный бизнес приостанавливает действующие проекты, особенно требующие значительных инвестиций. Пока это не массовое явление. Но еще два-три месяца — и это станет ощутимо по экономике.

3. Доступ к деньгам. Украина уже два месяца фактически заблокирована на рынках внешних заимствований, нет возможности привлечь деньги. А нерезиденты выводят свои деньги из Украины. И при этом нужно будет в этом году найти $8 млрд и еще минимум $5,5 млрд для закупки газа Нафтогазом. Есть ли на это деньги? Нет.

4. Такая же ситуация происходит и в частном секторе. Кредиторы будут давать меньше денег бизнесу под большие ставки (если вообще будут давать). Даже тем, кто не продолжит реализовывать проекты.

5. Финансирование от международных финансовых организаций. Здесь все просто: выглядит так, что власть не выполнит свои обещания перед МВФ и ЕС по избранию руководителя САП и НАБУ. Если это так, то о следующих траншах Украины не может быть и речи.

6. Раздутый бюджет. В этом году (и, очевидно, в следующем) есть большая часть популистских расходов: рекордный бюджет на дороги, 1500 грн каждому вакцинированному, деньги для закупки смартфонов пенсионерам, более дешевый газ для производителей продуктов, экономический паспорт и фонд будущих поколений со следующего года… Все это допустимо, когда экономика развивается, и деньги есть. К сожалению, ресурсов для реализации этих идей у Украины нет и не предполагается (см. пункт 1–3).

Все делают сбережения на «черный день»

7. Инфляция. Она точно будет, при чем около 10%. Первое очень простое объяснение: 20% стоимости, например хлеба — это стоимость энергоресурсов, поэтому мы можем быть уверены, что хлеб, как и многие другие продукты, подорожает. Плюс дополнительно напечатанные деньги в 2020–2021. Плюс глобальная инфляция. Потому цены точно будут расти. В отличие от экономики и зарплат.

8. Повышение учетной ставки Нацбанком. Регулятор правильно сделал и отреагировал на инфляционные опасности, увеличивая ставку. Но очевидный эффект от этого — денег на рынке станет меньше.

9. Топливо. Более чем уверен, что так или иначе мы получим блокировку поставок нефтепродуктов из Беларуси. И это отразится на цене на заправках. И так же отразится на цене хлеба. Его же, по меньшей мере, нужно привезти в магазин. К тому же рекордные цены на нефть тоже не способствуют оптимистичным прогнозам. Цена уже понемногу доходит до $100 за баррель. Поэтому на альтернативу надеяться сложно.

10. Газ и уголь. Большей проблемой будет газ. Идея «газ людям по 8» была хорошая, но очень дорогая. Нафтогаз потратил все деньги и, как уже сказано в пункте 2, нуждается в дополнительных миллиардах. Вряд ли власть сможет сохранить дешевую цену на следующий сезон. Это сильно ударит по кошелькам украинцев, а значит и по экономике.

Внешние факторы.

1. От ковида заболели не только люди, но и мировая экономика. Деньги печатала не только Украина, но и ведущие страны. Наличие бесплатных денег развращает и создает глобальную инфляцию (даже для доллара). Такой инфляции не было в мире с 1982 года. Теперь, в 2022 году, праздник заканчивается. Мы уже наблюдаем, как идет коррекция на рынках. Падение акций Netflix и Meta тому подтверждение. Так что по самому лучшему сценарию будет происходить дальнейшая коррекция. По самому худшему — лопнет большой пузырь, и будет мировой кризис.

2. Из-за большого спроса, дефицита на рынках и при этом наличия остатков денег, экономику ожидает дефицит продовольственных товаров в том или ином виде. Уже многие сырьевые ресурсы побили ценовой рекорд. Это, конечно, приведет к росту поступлений для украинских аграриев и металлургов. Но в то же время и повысит внутренние цены. К тому же ускорит еще промышленную инфляцию, которая и без того высока.

3. Ситуация в Китае. Кроме огромной проблемы с финансированием строительства (и банкротством девелоперов), мы будем сейчас наблюдать замедление роста экономики Китая. И это, в лучшем случае, приведет к падению товарооборота (Китай — крупнейший импортер украинской продукции). В худшем — к опять же появлению глобального кризиса и краху экономики Китая. Я верю больше в первый сценарий, но даже у него будут негативные последствия, в частности для украинской экономики.

4. Отток инвестиций. Когда происходит коррекция или кризис, инвестиции уходят в «тихую гавань». В нашем случае это означает, что они будут выведены из Украины. А вот украинской экономике как раз очень нужны деньги и инвестиции. Впрочем, с таким новостным фоном мы первые претенденты на их утрату. Это касается и финансирования госдолга, и бизнес-проектов.

Вывод из такого быстрого анализа экономической ситуации один: даже если аналитики правы, и полномасштабной войны с Россией не будет, экономический кризис надвигается на нас очень быстрыми темпами, и, скорее всего, догонит уже в ближайшее время.

К этому экономическому кризису нужно готовиться так же серьезно, активно и без промедлений, как и к войне. Иначе враг победит даже без танков.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения НВ

Подписаться на ежедневную email-рассылку

материалов раздела Мнения

Дайджест авторских взглядов по наиболее острым вопросам Каждый вторник



Источник