Министерство экономики считает, что Украина может увеличить долю экспорта в структуре ВВП с 35 до 50%. Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко в колонке для УП.

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«До войны мы вышли на экспорт в размере 35% ВВП. Можно наращивать и дальше — примерно до 50%. Но у нашего экспорта есть один большой недостаток — 75% составляет сырье. Жаль, но для целого ряда более развитых стран мы являемся сырьевым придатком. Мы им продаем пшеницу по 350 долларов за тонну, а они нам — iPhone по такой же цене, но за штуку», — сказала Свириденко.

Ситуация можно изменить

По ее словам, Украина может изменить тренд, развить промышленную переработку и изменить доли ровно наоборот: экспортировать 75% готовых продуктов и услуг и только 25% — сырья.

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Блокировка морских портов неизбежно толкает Украину к уменьшению физического объема экспорта. Однако страна имеет шанс не потерять в деньгах или даже нарастить прирост. Для этого необходимо экспортировать переработанную продукцию.

«Если граница может пропустить только одну тонну любого груза, то тонна железной руды даст нам 150−200 долларов США выручки, тонна металла из этой руды — 1,8−2 тысяч долларов США, а тонна машиностроительного оборудования из этого же металла — 10−12 тысяч долларов США», — отметила Свириденко.

Она подчеркнула, что для массового развития переработки есть только один способ — интенсивные капитальные инвестиции.

Напомним

В июне Украина экспортировала 2,7 млн тонн агропродукции альтернативными путями из-за блокирования морских портов российскими войсками, что на 30% превышает результаты мая.

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