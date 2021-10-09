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США и Украина обсудили возможность сотрудничества через финансовую помощь или привлечения экспертов по вопросу сохранения памятников еврейской культурно-исторического наследия.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко об этом написал в Фейсбуке.

«У нас их насчитывается около 800. Но не все из них в хорошем состоянии, поскольку в некоторых местах просто нет представителей еврейской общины. Наиболее живописные, как в Жовкве, можно переформатировать в музей. Но, чтобы это реализовать, нужна третья сторона. США заинтересованы в партнерстве в данном направлении. Рассмотрим возможность сотрудничества через финансовую помощь или привлечение экспертов», – говорится в сообщении.

США предложили Украине присоединиться к Международному альянсу памяти жертв Холокоста (IHRA) в статусе наблюдателя. Также стороны обсудили установление памятника в Бабьем Яру.

«Госпожа Джермейн выразила поддержку со стороны США в наших действиях. Комеморация Холокоста и сохранение памяти об этой ужасной странице в истории – наш общий долг», – отметил Ткаченко.

Напомним, США выделили гранты для сохранения культурного наследия Украины. В общем победителям программы выделят 400 тыс. дол. на проекты сохранения культурного наследия Украины в Черновцах, Виннице и Луганске.

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