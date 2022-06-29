Украина предложит международным партнером заключить соглашение для конфискации российских активов и создать с этой целью специальный фонд, рассказал на заседании правительства 28 июня премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Он заявил, что выплата репараций со стороны России выглядит маловероятной, поэтому у Украины нет другого выхода, кроме как идти путем конфискации ее активов и имущества.

«Украина предлагает заключить международный договор, позволяющий использовать золотовалютные резервы России для выплаты компенсаций пострадавшим от ее вторжения. Наши страны-партнеры смогут его подписать и запустить процедуру конфискации российских активов. Мы также предлагаем создать фонд, куда пойдут около $300 млрд российских средств. Из этого фонда будут выплачиваться компенсации и восстанавливаться наше государство после победы», — рассказал Шмыгаль.

Он заверил, что Украина будет делать конфискацию процедурно правильно, чтобы потом не возникло вопросов в международных арбитражах, и привлечет к этой работе лучших украинских и мировых юристов.

По оценке Минфина РФ, Россия из-за санкций потеряла доступ примерно к половине своих валютных резервов — $300 млрд из $640 млрд.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия планирует судиться из-за замораживания своих резервов.

Министерство экономики Украины и Офис президента заявляли, что правительство совместно с другими странами ищет механизм, как передать Украине арестованные золотовалютные резервы Центробанка РФ. Их хотят использовать как репарации для будущего восстановления после войны.

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Андрей Водяный

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