Украина будет вынуждена простить частным предпринимателям $20 млрд кредитных средств. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что вторжение России стоило Украине миллиарды долларов. До этого же Киев уже находился в сложной долговой ситуации, реструктурировав свой частный долг в 2015 году после того, как Россия аннексировала Крым. Впрочем, теперь Украина должна сбалансировать заимствования для финансирования войны с управлением старыми долговыми обязательствами.

«Это сложное жонглирование. Киев должен соответствовать фискальным ожиданиям суверенных и многосторонних кредиторов, чье финансирование поддерживает военные усилия и экономику. В то же время он должен оставаться привлекательным для частных инвесторов, чьи денежные потоки будут иметь решающее значение на следующий день после войны — когда восстановление нужно будет начать серьезно, — говорится в материале.

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Лучший путь для Украины — присмотреться к владельцам облигаций и добиваться сокращения долга примерно на 40 процентов, в соответствии с ожиданиями рынка. Страна не может отвлекаться на длительное соглашение о банкротстве, и она должна остановить финансовые оттоки, поскольку стоимость войны растет. Ежегодные выплаты будут необходимы для сохранения привлекательности для будущих кредиторов, но должны быть небольшими и символическими.

В то же время авторы подчеркивают, что Киеву следует остерегаться слишком сильно давить на держателей облигаций, поскольку те могут потом продать свои долги хедж-фондам или другим частным структурам.

«На недавнем саммите G7 лидеры договорились использовать проценты от замороженных активов России для помощи в финансировании военных усилий Украины. Несмотря на то, что соглашение является многообещающим для финансов Украины, его реализация потребует времени. Между тем держатели облигаций не должны рассматривать это как любую другую суверенную реструктуризацию. На кону война», — резюмирует СМИ.

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Финансовая ситуация в Украине

Украина ведет переговоры о частичном списании госдолга. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, в ближайшее время эти переговоры станут публичными, «и мы сможем с вами отдельно с ними проговорить».

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