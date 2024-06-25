Ученые поняли, почему мы стали тратить больше денег

Наука

25 июня 2024

Исследователи выявили, что переход на безналичные платежи значительно изменил покупательское поведение людей по всему миру.

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Сотрудники Университета Аделаиды и Мельбурнского университета в Австралии проанализировали 71 ранее опубликованную статью, исследуя потребительские привычки в 17 странах. Результаты показали, что безналичные платежи заставляют людей тратить существенно больше, чем раньше.

Авторы отчета полагают, что использование электронных денег снижает контроль над бюджетом по сравнению с использованием наличных. Это может быть связано с отсутствием физического представления о потраченных средствах. Исследователь маркетинга Лахлан Шомбургк отмечает, что для избежания перерасхода потребителям стоит носить с собой наличные деньги вместо карт, что будет способствовать лучшему самоконтролю.

Когда люди используют наличные, они физически пересчитывают и передают банкноты и монеты, делая процесс расходования более ощутимым. Отсутствие физической передачи денег затрудняет контроль над расходами.

Кроме того, исследователи обнаружили, что размер пожертвований и чаевых оставался примерно одинаковым независимо от способа оплаты. Также было установлено, что эффект безналичных платежей со временем ослабевает. Это предполагает, что по мере распространения безналичных методов платежей их влияние на потребителей снижается, и этот эффект привыкания будет усиливаться по мере перехода к полностью безналичному обществу.

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