По словам исполняющего обязанности президента НАЭК «Энергоатом» Петра Котина, прямые и косвенные убытки компании, нанесенные вторжением России, уже достигли 35 млрд грн. Об этом он сказал в интервью «Интерфакс-Украина».

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«Мы постоянно это считаем и складываем. За первые недели мы имели примерно 16 млрд грн прямых и косвенных убытков. Сейчас они достигают уже около 35 млрд грн. Это и с учетом неплатежей», — сообщил Котин.

По его словам, из-за снижения потребления электроэнергии у госпредприятия есть чрезмерные мощности, но возможности экспортировать их в Европу пока нет.

«Система самого экспорта в новых условиях присоединения к европейской сети до конца еще не установлена. Сейчас работает Минэнерго и „Укрэнерго“. Когда все эти вопросы будут отлажены, мы будем это делать», — комментирует он.

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Котин отметил, что правительство рассматривает возможность финансового вливания в рынок для обеспечения его деньгами. Однако он считает, что в нормальных условиях на рынке компания способна справиться и без государственной помощи.

«Да есть недостаток ликвидности. Но „Энергоатом“ — мощная компания, и мы справимся, если будут нормальные условия работы на рынке. Когда наше электричество будет оплачиваться, тогда мы выходим из ситуации самостоятельно», — заявил Котин.

Судьба Запорожской АЭС

Руководитель «Энергоатома» рассчитывает, что вопрос с ЗАЭС, который сейчас оккупирован российскими войсками, будет решен в течение месяца. А пока компания ввела дополнительные 20% надбавки к зарплате всему персоналу, имеющему проукраинскую позицию.

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Надбавка начисляется со дня захвата станции 4 марта и будет выплачена в день ее увольнения, объяснил Котин.

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