Алексей Богданов. Фото: Sputnik / Виктор Толочко

На совещании, состоявшемся 21 декабря, глава государства подписал распоряжение о назначении Алексея Богданова министром антимонопольного регулирования и торговли, сообщает БЕЛТА.



Ранее МАРТ возглавлял Владимир Колтович.



Об Алексее Богданове известно, что он закончил Академию физвоспитания и спорта, затем Международный гуманитарно-экономический институт, а в 2019 г. – Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальностям мировая экономика

и международные отношения.



В 2000-х работал в системе спорта. С 2013 по 2014 г. был заместителем гендиректора минской «Мясо-молочной компании», с 2014 по 2021 гг. работал начальником главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода, а с 5 апреля 2021 г. по сегодняшний день трудился в должности заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия. В данной должности курировал внешнеэкономическую деятельность, экспорт белорусского продовольствия, перерабатывающую промышленность и обеспечение внутреннего рынка сельхозпродукцией.



Как сообщает БЕЛТА, одной из главных задач для МАРТ новый руководитель видит обеспечение в торговле широкого ассортимента отечественной качественной продукции по адекватной цене.

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