У Порошенко есть знакомства и возможности общаться с западными партнерами

Тягнибок рассказал, где Петр Порошенко мог бы себя проявить / Фото: Коллаж: Сегодня

Пятый президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко мог бы возглавить Трехстороннюю контактную группу. Об этом 3 февраля глава ВО «Свобода» Олег Тягнибок сказал в прямом эфире ток-шоу «Право на владу».

«Я бы посоветовал сегодня президенту Зеленскому знаете, что? Есть война, противостояние — Зеленский и Порошенко, как нанайские мальчики, борются и победителя никак не могут найти. Я бы посоветовал именно Порошенко назначить главой Трехсторонней контактной группы, потому что у него хорошие знакомства, возможности как дипломата общаться и говорить с западными партнерами», – отметил он.

Тягнибок отметил, что, скорее всего, только Порошенко знает, как «съехать» с Минских договоренностей.

Напомним, сейчас главой украинской делегации в ТКГ является первый президент Украины Леонид Кравчук.

Переговоры по Донбассу

12 января министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что после долгого простоя «нормандский формат» снова заработал, и есть вероятность договориться по важным вопросам относительно Донбасса.

11 января президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к новому саммиту «Нормандской четверки» и поприветствовал усилия Германии и Франции по практическому выполнению договоренностей лидеров, достигнутых во время парижского саммита в декабре 2019 года.

7 января президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу «Нормандской четверки». Лидеры «четверки» в последний раз проводили встречу в декабре 2019 года.

15 декабря Зеленский заявил в Брюсселе во время брифинга по итогам первого дня переговоров на полях саммита «Восточного партнерства», что Вашингтону необходимо предоставить одну из главных ролей на переговорах по Донбассу.

ТКХ перенесут в Турцию