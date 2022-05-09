Жители России, имеющие криптокошельки, имеют уникальную возможность приобретения жилья в Турции. Стартовая цена – 2-3 биткоина. В мае 2022 года стоимость 1 биткоина составляет около 33 тысяч долларов. Россияне активно пользуются предоставленной им возможностью, и приобретают квартиры в районах, где не наблюдается проблем с языковым барьером.

О современном положении дел с биткоинами

На сегодняшний день о криптовалюте слышали практически все. В общих чертах это понятие характеризуется, как виртуальные деньги, пока что не поддающиеся жесткому контролю. Мировая экономика идет в ногу со временем, и старается включить криптовалюту в число возможных способов оплаты за те или иные товары и услуги. Так, крупные турецкие застройщики имеют криптокошельки, и уже активно ведут торговлю на этом уровне.

Конечно, нельзя сказать, что крипта совсем бесконтрольна, ведь рост этой валюты говорит сам за себя – она очень ценная. Поначалу система виртуальных денег едва ли пользовалась успехом, люди попросту не доверяли ей, а теперь за полтора биткоина можно купить скромное жилье в Турции. Биткоин, к слову, это первая криптовалюта, и она находится под защитой, которую практически невозможно обойти – это математические вычисления, которые невозможно подделать или взломать.

Возможности криптовалюты

В мировую экономику

биткоины стали вводиться в 2010 г. На российских широтах криптовалюта стала легальной с начала 2021 г. Впрочем, есть определенные ограничения и условия ее использования на территории РФ, например, биткоинами не оплатить коммунальных услуг и не купить продуктов в магазине. Зато крипту можно предоставить в качестве залога, купли-продажи, проводить финансовые сделки на законных условиях.

Как только у россиян появилась возможность приобретать недвижимость в Турции, они стали активно ею пользоваться. Многие туристы из России, отдыхавшие в Турции, отлично осведомлены о местах, где люди говорят по-русски, именно в этих районах они раскупают квартиры за биткоины. Интересно, что отечественного потребителя не устраивает «скромная квартира» за упомянутые 1,5 биткоина, он готов выложить 2=3 биткоина за жилье с удобствами. Речь идет об элементах роскоши, наличие бассейна, сауны, выход на террасу, наличие детской площадки, фитнес-зала и т. п.

Источник: ixbt.com

Фото: pexels.com

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