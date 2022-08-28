Греческая сторона задействовала системы ПВО Греции С-300 для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции, сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на источники в минобороны Турции.

«По информации, полученной от источников Министерства национальной обороны, во время полетов F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском море и Восточном Средиземноморье в августе произошел крупный инцидент, несовместимый с духом союзничества. Дежурные турецкие самолеты подверглись преследованию со стороны Греции из российской системы ПВО С-300, дислоцированной на острове Крит», – говорится в сообщении.

Отмечалось, что радар сопровождения целей и наведения ракет системы С-300 зафиксировал наведения ракеты класса «земля-воздух» на F-16, который выполнял разведывательную миссию к западу от острова Родос.

«Несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задачи и благополучно вернулись на свои базы», – уточнил телеканал.