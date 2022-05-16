Сегодня исполняется ровно 11 лет с момента терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые, по всеобщему признанию, стали самым чёрным днем в истории мирового туризма. Фактически они разделили его историю на «до» и «после» 11 сентября.

Напомним, что в этот день 2001 года угнанные террористами Аль-Каиды гражданские самолеты протаранили две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а также здание Пентагона в Вашингтоне. Еще один лайнер разбился в штате Пенсильвания. Тогда в общей сложности погибло почти 3 тыс. человек, а мировая экономика впала в стагнацию.

Примечательно, что после столь масштабных терактов многие аналитики от турбизнеса предсказывали всего лишь затишье в отрасли, которое, по их мнению, должно было продлиться не более 2-3 месяцев… Однако оправдались самые пессимистичные прогнозы: 11 сентября стало толчком к структурной перестройке авиа и туристического бизнесов, после которой многие компании выжить не смогли. Прежде всего, кризис коснулся рынка авиаперевозок: американские и европейские пассажиры все разом испугались летать. Катастрофическое снижение спроса привело к банкротству ряда крупнейших авиакомпаний: сила шока от терактов была настолько сильна, что ещё полгода самолеты большинства авиаперевозчиков летали полупустыми даже несмотря на громадные скидки на авиабилеты.

При этом, помимо банкротства одних перевозчиков и слияния других, на рынок стали активно выходить авиакомпании новой формации – так называемые «дискаунтеры» или «low-cost» перевозчики, ведущие бизнес

с максимальным сокращением издержек. Лоукост компании сумели сломать стереотипы, перепрограммировать свой, сконцентрировали внимание на том, что до последнего времени казалось не заслуживающей внимания рутиной и тем самым доказали правоту своего подхода. Для пассажиров перелёты по Европе на дискаунтерах сравнялись по стоимости с городскими поездками на муниципальном транспорте, например, автобусах. Самой агрессивной low-cost авиакомпанией до сих пор считается ирландская «RyanAir». Ее владельцы в прошлые годы не только предлагали авиабилеты по 1.1 фунта, но и распространяли среди пассажиров часть билетов бесплатно… Кстати, второй по объему перевозок европейский дискаунтер «EasyJet» заявил о попытке выйти на российский рынок – вполне возможно, что со следующего года самолеты «EasyJet» свяжут Москву, Питер и еще 5 российских городов с Лондоном, Эдинбургом и Манчестером.

В то же время, за прошедшие 11 лет многие «киты» авиабизнеса обанкротились либо сокращали свои маршрутные сети, парк самолетов и сотрудников, выпрашивали государственные субсидии… Помимо авиаперевозчиков на трагические события в Америке моментально отреагировали и иностранные туроператоры. В тот момент, когда генсек Всемирной туристической организации Франческо Франджиалли пытался успокоить мир, заверяя, что «теракты в США, конечно, нанесли существенный ущерб мировой туриндустрии, но вряд ли помешают развитию отрасли в этом году» и что «краха не будет – будет спад роста», туроператоры принимали массовые отказы клиентов от поездок не только в США и на Ближний Восток, но и вообще куда бы то ни было. Ситуация развивалась лавинообразно. Чартеры в страны арабского Востока исчезли почти полностью или были сокращены до минимума. По признанию зарубежных туроператоров, отказы от поездок носили массовый характер и доходили до 90%. Например, итальянские и немецкие операторы практически полностью сняли свои брони в отелях Египта и ОАЭ. Их самолеты прилетали заполненными лишь на 10%. В течение первого года после терактов в Германии обанкротилось и закрылось около 700 турагентств и бюро путешествий. Правда, нужно отметить, что в этот же период открывались новые. Но в основном это были попытки оставшихся без работы специалистов туротрасли открыть свой собственный бизнес

. Впрочем, по сравнению с масштабом банкротств это была не волна, а жалкий всплеск.

Любопытно, что наши турфирмы отреагировали на изменившуюся ситуацию позже всех. Многие держались до последнего, не желая признавать очевидного. О реальном сокращении чартерных программ большинство туроператоров объявили лишь к «Отдыху-2001», который проходил через полтора месяца после терактов. В целом в тот год даже наш турист, славящийся своим нигилизмом к опасностям, решил не рисковать. Впрочем, катастрофическое снижение уровня цен ниже себестоимости привлекло некоторую долю новых туристов, любителей съездить «на халяву»: например, осенью 2001 года в разгар «высокого» сезона полный турпакет в Египет с перелетом и питанием HB можно было приобрести всего за $150-180. Отели Эмиратов формально цены не снижали, но рассылали российским туроператорам спецпредложения: например, полный пансион при оплате только завтрака, дополнительные бесплатные ночевки и прочие блага (тогда в отеле «Burj Al Arab» можно было провести ночь за 400 долларов – что почти на порядок ниже обычной стоимости самого дешевого там номера). Частично демпинг спас ситуацию, но даже в таких «райских» условиях на каждые 3-4 брони в Египет или ОАЭ поступал один клиентский отказ.

И все же, русский турист подтвердил своё звание самого «бесстрашного» в мире: привыкшие к стрессам и у себя дома, большинство наших соотечественников решили не отказываться от спецпредложений. Как подтвердило «11 сентября», наш турист тоже бывает подвержен шоку, но зато отходит от него гораздо быстрее иностранцев. Уже к весне рынок стал стабилизироваться, а летом – даже расти. Сказался «отложенный спрос». Этот рост был бы более быстрым, если бы не другие «страшилки»: война в Ираке и эпидемия атипичной пневмонии в 2003 году.

Восстановленные нами события лишний раз доказывают сложность туристического бизнеса, который напрямую зависит от перипетий мировой политики и прочих катаклизмов, предугадать и отреагировать на которые зачастую турфирмам бывает очень сложно. Действительно, следующим таким «эксцессом» стал начавшийся в начале 2004 года и продолжившийся в 2007 и 2008 годах резкий рост цен на авиатопливо. А в 2008 году в мире и России грянул финансовый кризис, на волне которого сначала случилась целая череда банкротств авиакомпаний, а затем – и крупных туроператоров, самым скандальным из которых оказался «уход» с рынка «Капитал-Тура». Кстати, по мнению Михаила Хазина, ведущего российского экономиста, предупреждавшего о кризисе 2008 года за несколько лет до его наступления, к настоящему времени он прошел лишь процентов десять от своего максимального уровня. «Кризис далеко не закончен, возможна вторая Великая Депрессия», — предупреждает эксперт. Так что российской туротрасли ещё предстоит многое пережить…

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