Сегодня исполняется ровно 11 лет с момента терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые, по всеобщему признанию, стали самым чёрным днем в истории мирового туризма. Фактически они разделили его историю на «до» и «после» 11 сентября.
Напомним, что в этот день 2001 года угнанные террористами Аль-Каиды гражданские самолеты протаранили две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а также здание Пентагона в Вашингтоне. Еще один лайнер разбился в штате Пенсильвания. Тогда в общей сложности погибло почти 3 тыс. человек, а мировая экономика впала в стагнацию.
Примечательно, что после столь масштабных терактов многие аналитики от турбизнеса предсказывали всего лишь затишье в отрасли, которое, по их мнению, должно было продлиться не более 2-3 месяцев… Однако оправдались самые пессимистичные прогнозы: 11 сентября стало толчком к структурной перестройке авиа и туристического бизнесов, после которой многие компании выжить не смогли. Прежде всего, кризис коснулся рынка авиаперевозок: американские и европейские пассажиры все разом испугались летать. Катастрофическое снижение спроса привело к банкротству ряда крупнейших авиакомпаний: сила шока от терактов была настолько сильна, что ещё полгода самолеты большинства авиаперевозчиков летали полупустыми даже несмотря на громадные скидки на авиабилеты.
При этом, помимо банкротства одних перевозчиков и слияния других, на рынок стали активно выходить авиакомпании новой формации – так называемые «дискаунтеры» или «low-cost» перевозчики, ведущие бизнес
В то же время, за прошедшие 11 лет многие «киты» авиабизнеса обанкротились либо сокращали свои маршрутные сети, парк самолетов и сотрудников, выпрашивали государственные субсидии… Помимо авиаперевозчиков на трагические события в Америке моментально отреагировали и иностранные туроператоры. В тот момент, когда генсек Всемирной туристической организации Франческо Франджиалли пытался успокоить мир, заверяя, что «теракты в США, конечно, нанесли существенный ущерб мировой туриндустрии, но вряд ли помешают развитию отрасли в этом году» и что «краха не будет – будет спад роста», туроператоры принимали массовые отказы клиентов от поездок не только в США и на Ближний Восток, но и вообще куда бы то ни было. Ситуация развивалась лавинообразно. Чартеры в страны арабского Востока исчезли почти полностью или были сокращены до минимума. По признанию зарубежных туроператоров, отказы от поездок носили массовый характер и доходили до 90%. Например, итальянские и немецкие операторы практически полностью сняли свои брони в отелях Египта и ОАЭ. Их самолеты прилетали заполненными лишь на 10%. В течение первого года после терактов в Германии обанкротилось и закрылось около 700 турагентств и бюро путешествий. Правда, нужно отметить, что в этот же период открывались новые. Но в основном это были попытки оставшихся без работы специалистов туротрасли открыть свой собственный бизнес
Любопытно, что наши турфирмы отреагировали на изменившуюся ситуацию позже всех. Многие держались до последнего, не желая признавать очевидного. О реальном сокращении чартерных программ большинство туроператоров объявили лишь к «Отдыху-2001», который проходил через полтора месяца после терактов. В целом в тот год даже наш турист, славящийся своим нигилизмом к опасностям, решил не рисковать. Впрочем, катастрофическое снижение уровня цен ниже себестоимости привлекло некоторую долю новых туристов, любителей съездить «на халяву»: например, осенью 2001 года в разгар «высокого» сезона полный турпакет в Египет с перелетом и питанием HB можно было приобрести всего за $150-180. Отели Эмиратов формально цены не снижали, но рассылали российским туроператорам спецпредложения: например, полный пансион при оплате только завтрака, дополнительные бесплатные ночевки и прочие блага (тогда в отеле «Burj Al Arab» можно было провести ночь за 400 долларов – что почти на порядок ниже обычной стоимости самого дешевого там номера). Частично демпинг спас ситуацию, но даже в таких «райских» условиях на каждые 3-4 брони в Египет или ОАЭ поступал один клиентский отказ.
И все же, русский турист подтвердил своё звание самого «бесстрашного» в мире: привыкшие к стрессам и у себя дома, большинство наших соотечественников решили не отказываться от спецпредложений. Как подтвердило «11 сентября», наш турист тоже бывает подвержен шоку, но зато отходит от него гораздо быстрее иностранцев. Уже к весне рынок стал стабилизироваться, а летом – даже расти. Сказался «отложенный спрос». Этот рост был бы более быстрым, если бы не другие «страшилки»: война в Ираке и эпидемия атипичной пневмонии в 2003 году.
Восстановленные нами события лишний раз доказывают сложность туристического бизнеса, который напрямую зависит от перипетий мировой политики и прочих катаклизмов, предугадать и отреагировать на которые зачастую турфирмам бывает очень сложно. Действительно, следующим таким «эксцессом» стал начавшийся в начале 2004 года и продолжившийся в 2007 и 2008 годах резкий рост цен на авиатопливо. А в 2008 году в мире и России грянул финансовый кризис, на волне которого сначала случилась целая череда банкротств авиакомпаний, а затем – и крупных туроператоров, самым скандальным из которых оказался «уход» с рынка «Капитал-Тура». Кстати, по мнению Михаила Хазина, ведущего российского экономиста, предупреждавшего о кризисе 2008 года за несколько лет до его наступления, к настоящему времени он прошел лишь процентов десять от своего максимального уровня. «Кризис далеко не закончен, возможна вторая Великая Депрессия», — предупреждает эксперт. Так что российской туротрасли ещё предстоит многое пережить…