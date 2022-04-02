В первые дни после вторжения российских войск в Украину, с полок отечественных магазинов исчезли многие товары первой необходимости, а на АЗС закончился бензин. При этом те товары, которые все еще оставались в свободной продаже, резко подорожали. Тем не менее, через месяц войны ситуация, насколько это возможно в подобных обстоятельствах, стабилизировалась. «Апостроф» выяснял, что сегодня происходит с ценами в воюющей стране, и чего ждать дальше.

Три способа «напечатать» деньги

Военная экономика разительно отличается от мирной. С начала военных действий (особенно если страна является жертвой агрессии и не готовилась к ней) резко сокращается производство (из-за паники, эвакуации персонала, потери территорий и экономических связей), растут расходы на оборону.

Соответственно, власти страны вынуждены действовать в условиях, когда средств нужно больше, чем в мирное время, но их становится гораздо меньше. Решают эту проблему традиционно эмиссией – дополнительным печатанием денег. Безусловно, в мирное время такие действия являются безграмотными, так как они ускоряют инфляцию. Однако во время войны у правительств и центробанков есть гораздо более серьезные проблемы, и решать их нужно немедленно.

«Не секрет, что самый простой способ профинансировать расходы на войну — это взять и напечатать деньги, — говорит финансовый аналитик ProCredit Bank Ukraine Олег Макаров. — Согласно количественной теории денег, чрезмерная печать должна спровоцировать инфляцию (рост цен), а для развивающихся стран – девальвацию (падение курса национальной денежной единицы)».

Именно поэтому войны обычно сопровождаются высоким уровнем инфляции.

Во многих случаях, чтобы избежать резкого роста цен и связанной с этим социальной напряженности, правительства пытаются остановить раскручивание инфляционно-девальвационной спирали с помощью административных механизмов. Однако в этом случае немедленно возникает дефицит товаров и услуг, вынуждающий вводить карточную систему или другие нерыночные системы распределения.

Однако пока, несмотря на ожесточенные боевые действия во многих регионах Украины, резкого скачка цен не происходит.

В первые дни после российского нападения на волне паники возник дефицит целого ряда товаров, прежде всего бензина и продуктов питания. Соответственно, цены на них сразу подскочили. Однако позже, когда Вооруженные силы Украины сумели остановить врага, и паника немного утихла, товары снова вернулись (конечно же, когда речь идет о территориях, до которых не добрались оккупанты), и цены на большинство из них постепенно снизились.

Почему война не вызвала резкого повышения цен? Как удалось сдержать инфляцию, являющуюся традиционным спутником войны? Безусловно, главную роль в этом успехе сыграли украинские военные, доказавшие свою способность защитить страну. Свою роль в этой стабилизации сыграло и правительство, которое освободило горючее от большинства налогов и ввело льготное налогообложение для большинства предприятий.

Кроме того, специалисты отмечают и позитивную роль Национального банка.

«То, что сейчас делает НБУ, безусловно, займет свое место в учебниках, направленных на изучение теорий денег и кредита, монетарной политики и макроэкономики как успешный опыт адаптации финансовой системы во время войны, — считает Олег Макаров. — И хочу верить, что этим опытом не придется воспользоваться другим нациям на практике в будущем».

Конечно же, Национальный банк Украины не избежал необходимости проводить эмиссию гривны, поскольку, как это всегда бывает, сразу после начала боевых действий дополнительные деньги понадобились и правительству, и населению.

«Эмиссия традиционно происходит тремя основными путями, — рассказывает эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз. — Во-первых, это рефинансирование банков. Для того чтобы банки могли выполнять свои обязательства перед клиентами, центробанк предоставляет им средства. И, когда вкладчики забирают из банков деньги, они попадают в обращение, стимулируя инфляцию».

Второй путь эмиссии – выкуп центробанком правительственных ценных бумаг, выпускаемых для финансирования нужд обороны.

Третий – валютные интервенции. Во время войны большинство правительств, чтобы срочно получить деньги, прибегают к продаже своих валютных активов или золотого запаса, что также увеличивает количество денег в стране.

Украинские власти с начала войны воспользовались первыми двумя способами из названных.

Уже 24 февраля украинские банки, предполагая наплыв клиентов, желающих снять деньги со счетов, запросили рефинансирование у Национального банка. И практически немедленно его получили. В течение двух недель (с 24 февраля по 9 марта) общий объем рефинансирования вырос на 51% – с 127,4 до 192,4 миллиарда гривен. Однако после этого банки, убедившись, что спрос на снятие депозитов оказался ниже, чем ожидалось, начали возвращать деньги в Национальный банк. И уже 24 марта общий объем рефинансирования снизился до 163,6 миллиарда гривен.

«Причиной тому стало поведение населения, — объясняет Евгений Дубогрыз. — В первые дни войны мы действительно наблюдали значительный отток денег из банков. Паника продолжалась до 9 марта. Ее пик пришелся на 28 февраля, когда вклады уменьшились более чем на 6 миллиардов гривен. После этого наступил период некой неуверенности, когда, с одной стороны, вроде бы шок прошел, но наличные деньги еще снимали, хотя и в гораздо меньших объемах, возможно по инерции, он продолжался до 18 марта, после чего население несколько успокоилось и начало постепенно возвращать деньги. в банки».

Второй способ эмиссии был также использован. Национальный банк выкупил военные облигации правительства на 20 миллиардов гривен.

«В мирное время такие действия считаются неграмотными и вредными для экономики, — говорит Евгений Дубогрыз. — Ведь таким способом увеличивается денежная масса и раскручивается маховик инфляции. Однако для военного времени, когда деньги на текущие нужды нужны здесь и немедленно, это вполне нормальная практика «.

И, наконец, третий способ эмиссии – выкуп Национальным банком лишней валюты на рынке – сейчас для НБУ закрыт, поскольку с начала войны и блокировки морских портов экспорт Украины резко сократился. Так что лишней валюты в Украине просто нет.

Связанные гривны

В то же время Национальный банк принял меры для того, чтобы гривневая масса, которая попадает на рынок из-за рефинансирования и выкупа облигаций, не попадала непосредственно в денежное обращение, провоцируя инфляцию, а была «связана».

Частично это делается через валютный рынок. Там за последний месяц происходит обратный эмиссии процесс: Национальный банк продает валюту из резервов для предприятий, которые осуществляют критический импорт. Соответственно, часть гривневой массы возвращается регулятору и изымается из обращения.

В то же время, Национальный банк связывает огромное количество гривневых средств с помощью собственных депозитных сертификатов. Фактически, банки делают вклады в НБУ так же, как мы храним наши деньги в банках. Различие состоит в том, что эти инструменты очень краткосрочны.

«Обычно депозитные сертификаты НБУ бывают двухнедельными, – говорит Евгений Дубогрыз. – Однако с начала войны Нацбанк перешел на однодневные сертификаты. Банки вкладывают свободные средства, на второй день их получают с небольшой прибылью и снова вкладывают. Таким образом деньги не попадают в обращение и не давят на цены».

Так что, хотя у банков есть достаточный запас свободных денег, эти гривны не обращаются на потребительском рынке. А, когда ситуация стабилизируется, и станут понятны условия кредитования в военное время, эти средства могут быть использованы для предоставления кредитов бизнесу.

«Итак, повторю знаменитую фразу Виктора Ющенко (третий президент Украины, который в 1993-1999 годах возглавлял НБУ — «Апостроф»): «Монетарных причин для инфляции сегодня нет», — говорит Дубогрыз. — Некоторый рост цен, который мы можем наблюдать, имеет психологическое происхождение и является результатом ожиданий граждан. Люди реагируют на новости с фронта, выступления отечественных и зарубежных политиков, а также, к сожалению, на сообщения, которые распространяются в рамках информационной войны».

Именно поэтому наибольший рост цен был зафиксирован в первые дни войны. А по мере того, как общество успокаивалось, цены стабилизировались.

Так же стабилизировался и курс гривны. Конечно, ограничения Национального банка сегодня не позволяют говорить о свободном рынке валюты. Ведь реальный курс сегодня отличается от установленного НБУ официального, что также является негативным явлением для мирного времени, однако вполне допускается во время военного положения.

«Однако эта разница не так уж велика, — говорит Евгений Дубогрыз. — Небанковские обменные пункты сегодня держат курс 32,5-33,5 гривны за доллар при официальном курсе 29,25 гривны. Если сравнить это с ситуацией в России, где официальный курс 104 рубля за доллар, а реальный – 140-150 (в некоторых странах россиянам обменивают рубли по курсу 200 – «Апостроф»), то видно, что украинская валюта находится в лучшем состоянии, чем российская».

Дальнейшее развитие ситуации с ценами, к сожалению, трудно предсказать, поскольку факторы, которые будут его определять, находятся не в экономической, а в военной и политической плоскости.

Поэтому сегодня от успешной работы ВСУ зависит не только освобождение временно оккупированных территорий Украины, но и цены на хлеб, гречку, мясо и другие товары повседневного спроса.