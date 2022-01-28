Металлы имеют огромное значение в энергетическом переходе и необходимы для строительства ветряных турбин и солнечных систем, для аккумуляторов и электромобилей.

В ближайшие несколько лет цены на цветные металлы могут сильно подскочить, что повлияет на инфляцию, мировую торговлю и объемы производства. Об этом сообщают в Немецком институте экономических исследований (DIW), передает ntv.

Согласно анализу, цены на важные металлы могут подняться до рекордно высокого уровня в связи с энергетическим переходом. Отмечается, что повышение цен уже угрожает в ближайшие несколько лет, если мировая экономика

захочет избавиться от выбросов CO₂ к 2050 году.

По расчетам DIW, в 2030 году могут подорожать такие металлы:

кобальт — на 500%;

литий — до 180%;

никель — на 160%;

медь — на 70%.

«Металлы имеют огромное значение в энергетическом переходе и необходимы, например, для строительства ветряных турбин и солнечных систем, для аккумуляторов и электромобилей», — говорится в сообщении.

Экономист DIW Лукас Бур считает, что рост стоимость металлов также повлияет на инфляцию, мировую торговлю и объемы производства. Если мировая экономика отклонится от цели к 2050 году, цены, вероятно, останутся примерно на уровне 2020 года.

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