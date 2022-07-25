Цены на пшеницу резко выросли из-за ракетного удара российской армии по одесскому порту. Российская атака вызывала сомнения в реализации соглашения об экспорте зерна из Украины. Об этом пишет Reuters.

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Торги на бирже

Фьючерсы на пшеницу на торговой бирже в Чикаго в понедельник, 25 июля, поднялись почти на 4% — до $7,86 за бушель [один бушель пшеницы равен 27,216 кг]. До этого в пятницу, 22 июля, цены упали почти на 6%.

«Восстановление украинского экспорта потребует не только безопасных судоходных каналов, но и безопасных портов. Россияне вызывали сомнения в безопасности портов еще до того, как высохли чернила на транспортном соглашении. Сомнение снова есть», — сказал журналистам один из европейских трейдеров.

План «Б» от США

Соединенные Штаты и Украина разрабатывают план Б по вывозу зерна из страны после нападения России на порт Одессы. Об этом заявила администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

По ее словам, план Б включает в себя автомобильные и железнодорожные пути, реки, отправку барж и корректировку железнодорожных систем, чтобы они лучше согласовывались с европейскими, чтобы экспорт мог осуществляться быстрее.

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Предыстория

Утром 23 июля россияне атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа «Калибр». Две ракеты сбили, еще две попали в объекты инфраструктуры порта. Терминал, где хранили зерно на экспорт, не пострадал. Несмотря на атаку оккупантов, Украина продолжает готовиться к экспорту зерна.

Спикер МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что России понадобилось всего 24 часа, чтобы сорвать «зерновые» соглашения. Но призвал ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств. Удары по Одессе осудили США, ООН и ЕС, украинские политики и дипломаты.

В свою очередь Россия сообщила Турции, что вроде бы не имеет «никакого отношения» к удару. Министерство обороны страны выразило «беспокойство».

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Украина, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна 22 июля. Документ предусматривает безопасное прохождение зерновозов в и из украинских портов во время войны. Ключевая роль в обеспечении безопасности отведена Анкаре.

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