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• Наталья Некрасова

Эксперт рассказал, что происходит с экономикой во время войны

В Украине из-за полномасштабной войны значительно выросли цены на продукты, однако дефицита базовых товаров на внутреннем рынке нет. Об этом в эфире телемарафона рассказал экс-министр развития экономики Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, передают «Комментарии».

До конца года Украина потеряет около 35% ВВП, инфляция будет составлять не менее 30%. Это значит, что украинцы обеднеют на треть, но эти показатели неравномерны, потому что не касаются каждого, отметил эксперт.

«Когда мы говорим, что экономика упадет на 30-35%, или цены вырастут на 30%, мы, по сути, говорим, что на треть в среднем мы обеднеем из-за войны. На войну мы тратим гораздо больше денег и гораздо больше людей, ресурсов каждый день. Люди умирают – это большая трагедия. Разрушаются города. Эти цифры очень малы для такого уровня войны, здесь экономика показывает себя сильной, но 30-35% – это большие цифры», – сказал Милованов.

По его словам, запасаться продуктами на зиму из-за роста цен украинцам не стоит, но стратегический запас должен быть.

«Каждая семья, каждый человек должен иметь базовый запас. Например, у меня есть вода в машине, есть какая-то еда, если вдруг меня где-то застанет горе и мне нужно будет ехать, если я в селе, в городе, где началась атака. Пытаюсь держать полный бак, чтобы быть готовым, и документы. А так чтобы запасаться на всю зиму, нет, я не думаю. У нас производство внутри страны гораздо большее, чем нам нужно, не во всем, но в большинстве продуктов. У нас проблема больше с экспортом. У нас экономика в кризисе из-за того, что мы не можем экспортировать», — заявил экс-министр развития экономики Украины.

Эксперт добавил, что в случае улучшения ситуации с экспортом продукции улучшится и общая ситуация в экономике Украины во время военного положения. По его мнению, базовый запас продуктов должны иметь украинцы, находящиеся в зонах риска, в частности, вблизи зоны ведения боевых действий.

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