В Украине продолжается топливный кризис, из-за чего цены на бензин, дизтопливо и газ постоянно растут, а качество нефтепродуктов ухудшается. В связи с этим Государственная налоговая служба провела проверки на АЗС и выявила нарушения на общую сумму 55,4 млн гривен.

Об этом сообщили в УкрАвтопроме.

Инспекторы налоговой службы с 16 апреля провели более 190 фактических проверок на АЗС, по которым поступала информация от граждан, госорганов и общественных организаций о нарушениях в сфере ценообразования. И результаты проверки подтвердили правдивость обвинений.

В целом инспекторы выявили нарушений на общую сумму 55,4 млн гривен, среди которых 13,7 млн гривен – это нарушение требований законодательства о ценах и ценообразовании. Сейчас ГНС принимает меры, чтобы привлечь нарушителей к ответственности за совершенное.

Ранее «Апостроф» сообщал, что довоенных цен на топливо уже не будет. Причиной этому не только экономика Украины

во время войны, а рыночные цены на топливо в мире, значительно превышающие привычные для украинцев.