Российские отраслевые ведомства и нефтегазовые компании должны в срочном порядке начать разрабатывать рублевые механизмы ценообразования на нефть

Без всякого преувеличения можно утверждать, что на мировом рынке нефти начались масштабные изменения, к которым российская экономика и отечественный ТЭК должны быть готовы уже сейчас, а не завтра.

Для экспертов отрасли вполне очевидно, что мировая экономика не способна устойчиво развиваться без поставок нефти, газа, нефтепродуктов и угля из России, даже если принять на веру утверждения некоторых политиков и функционеров о беспрецедентной роли ВИЭ в связи с переходом к безуглеродной энергетике.

Но в текущей ситуации российской нефтяной отрасли страшны угрозы не столько со стороны ветра и солнца, сколько со стороны горячих голов, которые всерьез рассматривают введение эмбарго на поставки российской нефти на мировой рынок. Можно, конечно, сомневаться, что такое в принципе возможно на практике, но вряд ли стоит сомневаться, что давление на нефтегазовую отрасль будет усиливаться и уже в ближайшее время нам придется столкнуться с новыми ограничениями.

Одно из самых слабых звеньев — ценообразование на российскую нефть и ее производные как на внутреннем рынке, так и на экспортном.

Цена на российские ресурсы формируется на зарубежных торговых площадках и ретранслируется по цепочке (нетбэку) на внутренний рынок. «Экспортная альтернатива», «нетбэк», «экспортный паритет» превалируют в текущих расчетах как контрактных рыночных цен, так и в калькуляции налогов и пошлин.

Биржевые цены на мировом энергетическом рынке формируются на международных биржевых площадках: в Нью-Йорке, Лондоне, Дубае, а физическая торговля основным экспортным сортом российской нефти Юралс (Urals) устанавливается в зависимости от котировок нефти марки Брент (Brent), который представляет собой смесь нескольких североморских сортов нефти. Вся информация о мировых ценах на нефть — не только Юралс — поступает от западных ценовых агентств, и зависимость российской нефтегазовой отрасли от зарубежной ценовой информации тотальная. За весь постсоветский период в России так и не была создана собственная эффективная и прозрачная система ценообразования на нефтегазовом рынке.

В связи с обострением ситуации на мировом нефтегазовом рынке появляется возможность манипулирования долларовыми ценами на все российские энергоносители.

В текущей ситуации мы уже видим увеличение скидки на российскую нефть до $30 на баррель (исторический максимум — и скорее всего это еще не предел!). В то же время если предоставление ценовой информации прекратится по каким-то причинам, то будет нарушен порядок сбора налогов и пошлин, а наполняемость доходной части российского бюджета будет поставлена под угрозу.

В связи с этим российские отраслевые ведомства и нефтегазовые компании должны в срочном порядке начать разрабатывать рублевые механизмы ценообразования для рыночных операций как на внутреннем, так и на внешнем рынке, что будет способствовать процессу скорейшей дедолларизации экономики страны.

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