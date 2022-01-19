Tazabek — Цель Министерства цифрового развития уйти от коррупции и пополнить бюджет. Об этом сегодня, 19 января, сообщил и.о министра цифрового развития Талантбек Иманов на заседании Жогорку Кенеша.

На заседании рассматривается дача согласия парламента на назначение Т.Иманова в качестве министра.

Депутат Арсланбек Малиев («Жети-Огузский округ») спросил Т.Иманова о его видении цифровизации.

«Талант Орускулович, скажите, пожалуйста, какое ваше видение цифровизации по отраслям экономики и в каких сферах требуется решить приоритетно», — спросил депутат.

Т.Иманов ответил, что министерство в первую очередь должно разработать новые программы «для обеспечения народа».

«Министерство должно, его цель облегчить народу и в том числе уйти от коррупционных моментов и пополнить бюджет. Например, это работающие сегодня ЦОН, электронная коммерция», — сказал он.

Депутат А.Малиев пояснил, что реформы в цифровизации касаются многих отраслей экономики.

Он добавил, что на базе министерства можно получить дополнительные источники пополнения бюджета.

«Потому что у нас нет ни газа, ни нефти, а за счет этого мы могли бы очень многое получить», — считает депутат.

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