Российский Центробанк на фоне санкций США против Мосбиржи и Национального клирингового центра снизил курсы доллара и евро на 20 июня. В результате рубль «укрепился» к обеим валютам почти на 4,5 рубля: доллар стоит 82,63 руб (- 4,41 руб), евро — 89,09 руб (- 4,21 руб), сообщил регулятор в среду, 19 июня.

С 13 июня в России прекращены биржевые торги долларом и евро из-за санкций против Московской биржи со стороны США. Центробанк в связи с этим проинформировал, что будет рассчитывать курс по внебиржевому рынку — он «останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета».

В ЦБ назвали эту процедуру «нормальной» практикой. «И международный валютный рынок, и внутренние валютные рынки большинства стран являются именно внебиржевыми. Биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости национальной валюты, свободного обращения иностранной валюты и рыночного курсообразования», — утверждает росийский регулятор.

Новые санкции США против России

12 июня США объявили о введении нового пакета санкций против России из-за ее войны против Украины. В новый штрафной список, помимо Мосбиржи, вошли 33 человека и более 300 компаний, среди которых есть как российские, так и зарубежные, которые, по мнению американского Минфина, помогают России обходить введенные ранее ограничения.

В ноябре под санкции США попала СПБ Биржа — основная площадка по торговле иностранными акциями в России. Вскоре после этого биржа сообщила о запрете на подачу заявок по ценным бумагам в долларах США, евро, гонконгских долларах и юанях с 27 ноября. В конце ноября СПБ Биржа подала в суд Москвы заявление о признании ее банкротом.

Биржевые торги валютой в совеременной истории России

Первые биржевые торги валютой в современной истории России были проведены 9 апреля 1991 года, сообщается на сайте Московской биржи. В этот день Госбанк СССР (центральный банк Советского Союза) на регулярной основе начал проводить биржевые торги валютой: 10 коммерческих банков и одна финансовая организация стали первыми членами Валютной биржи Госбанка СССР.

Позднее, в январе 1992 года, на базе созданной площадки была учреждена Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ, в настоящее время Московская биржа).

Среди ключевых этапов развития биржевого валютного рынка — появление в 1997 году электронных торгов, в 2001 году — инструментов управления ликвидностью (сделки своп), в 2007 году — торгов с центральным контрагентом. В 2013 году участниками валютных торгов, наряду с банками, стали брокерские компании, а через них — физические и юридические лица, а также нерезиденты. В 2013 году начался расчет валютного фиксинга «доллар США — российский рубль», который в 2016 году стал общепризнанным и сегодня используется на биржевых и внебиржевых рынках во всем мире. В 2017 году прямой допуск к валютному рынку получили крупные российские корпорации. В 2018 году Московская биржа первой в России присоединилась к Глобальному кодексу валютного рынка — международному своду принципов добросовестной работы.

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