Годовая инфляция в следующие 12 месяцев — с апреля по апрель следующего года — будет в диапазоне 10-12%, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам снижения ключевой ставки. При этом она отметила, что в условиях «колоссальной неопределенности» маятник может качнутся от проинфляционных к дезинфляционным эффектам.

ЦБ в пятницу снизил ключевую ставку на 300 б. п., до 14% годовых. По оценке регулятора, ​​годовая инфляция в 2022 году составит 18–23%, в следующем году она снизится до 5–7%, а в 2024 году вернется к 4%.

По словам Набиуллиной, совет директоров ЦБ обсуждал два варианта — снижение ставки до 15% и до 14%. Решение снизить ставку она объяснила тем, что инфляционное давление и инфляционные ожидания снижаются, инфляция стабилизировалась после резкого скачка в начале марта. Инфляционные ожидания россиян вернулись на уровень середина прошлого года, при этом они ниже, чем наблюдаемая инфляция. Риски раскручивания инфляционной спирали уменьшились.

Набиуллина также отметила, что предложение сейчас сжимается сильнее спроса, это создает инфляционное давление. На это, в частности, повлияли остановка деятельности многих иностранных компаний, разрыв логистических цепочек. Дальнейшая ситуация будет зависеть от того, насколько эти трудности будут временными.

Что еще сказала Набиуллина:

ЦБ не стремится вернуть инфляцию к цели любыми способами, потому что это приведет к сжатию предложения — цены расти не будут, но многие товары окажутся недоступны.

Сокращение спроса сейчас выглядит умеренным, но может усилиться. Люди стали больше экономить и сберегать, это заметно по увеличению количества депозитов и снижению уровня кредитования.

Снижение ВВП в 2022 году ЦБ прогнозирует на уровне 8–10%, нижняя точка спада придется на четвертый квартал. В начале следующего года регулятор ожидает возобновления экономического роста.

Ситуация на рынке труда пока спокойная, но трансформация экономики приведет к изменению структуры занятости.

Существенно изменилась ситуация с платежным балансом, по итогам года ожидается большой профицит: это неблагоприятная ситуация, она означает, что импорт сократится значительно сильнее, чем экспорт.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 июня.

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