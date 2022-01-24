КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Транзит российского природного газа в Польшу через Украину не осуществляется с 19 января. Об этом свидетельствуют оперативные данные компании «Оператор ГТС Украины».

Отмечается, что транзит газа в Польшу через ГИС «Дроздовичи» 17 января составил 3,766 млн куб. м, 18 января — 241 тыс. куб. м, а с 19 января фиксируется нулевой уровень.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью продления соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 года по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип «качай или плати», когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.