

В марте 2023 г. была принята Концепция внешней политики Российской Федерации, в соответствии с которой главными стратегическими партнерами России стали Китай и Индия, а основными направлениями внешнеэкономической деятельности — ближнее зарубежье, а также страны Дальнего и Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Переориентация внешнеэкономической деятельности потребовала соответствующей трансформации международных финансово-экономических отношений России.



В первую очередь это наращивание традиционных связей с дружественными странами и поиск новых международных партнеров. Внешнеторговый оборот между Россией и дружественными странами постепенно возрастает. В 2023 г. в структуре российского импорта на них пришлось около 75%. Лидирующие позиции с большим отрывом занимает Китай, на втором месте находится Турция. Увеличивается также доля стран ЕАЭС. Импорт из Европы значительно сократился. Что касается структуры российского экспорта, то главными импортерами российской продукции в настоящее время выступают Китай и Индия. В 2023 г. на фоне роста удельного веса дружественных азиатских стран доля Европы уменьшилась почти в 2,5 раза. В полтора раза увеличился объем экспорта в страны Африки.



Существенные изменения произошли также в валютной структуре внешней торговли. По данным Банка России, в течение 2022–2023 годов доля валют недружественных стран в структуре платежей России за импорт товаров и услуг сократилась в 2,5 раза, а доля российского рубля увеличилась на треть. В структуре поступлений России от экспорта товаров и услуг доля валют недружественных стран за тот же период сократилась в четыре раза, а доля рубля увеличилась в три раза. По прогнозам, к 2030 г. доля национальных валют во взаиморасчетах России с зарубежными странами может превысить 80%.



Следует также отметить, что на российском валютном рынке существенно возросли объемы торгов валютами дружественных стран. В 2023 г. на Московской бирже объем торгов китайским юанем увеличился почти в три раза. Запускаются торги новыми валютными парами (например, с участием армянского драма, киргизского сома, таджикского сомони и др.).



Некоторые ключевые положения новой модели международных финансово-экономических отношений России изложены в принятой в декабре 2022 г. Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации до 2030 года. В рамках дальнейшей цифровизации финансово-экономических операций важная роль отводится внедрению и использованию цифрового рубля. Продолжится развитие независимой национальной платежной инфраструктуры. Одним из приоритетных направлений является расширение сферы трансграничных операций и развитие системы передачи финансовой информации в качестве альтернативы западным аналогам.



В настоящее время разрабатываются также новые схемы международных расчетов. В частности, для снижения влияния третьих стран центральные банки стран БРИКС планируют осуществить запуск совместной цифровой платформы BRICS Bridge для расчетов с использованием национальных валют. Вероятно, в перспективе к этой платформе смогут подключиться и другие страны, не являющиеся членами БРИКС.



Трансформация международных финансово-экономических отношений России основана на приоритетном учете национальных интересов и направлена на укрепление финансово-технологического суверенитета страны, повышение привлекательности российского финансового рынка для иностранных инвесторов и развитие всестороннего равноправного сотрудничества с дружественными странами.



Результаты недавних официальных визитов президента РФ В. Путина в КНДР и Вьетнам стали еще одним свидетельством постепенной трансформации международных финансово-экономических отношений России. Первым импульсом, заставившим об этом задуматься, стал глобальный финансово-экономический кризис 2008–2009 гг., начавшийся в США. Тогда многие поняли, что существующая мировая экономическая система далеко не идеальна. А после введения санкционного режима со стороны США и их союзников в 2014 г. процесс трансформации ускорился.



После распада СССР главной целью развития международных финансово-экономических отношений России стала скорейшая интеграция в мировую финансово-экономическую систему. Россия стала членом ведущих международных финансово-кредитных организаций и была вынуждена осуществить либерализацию валютного регулирования, поскольку это было одним из условий предоставления международных кредитов, в которых страна в то время крайне нуждалась. Процесс интеграции ускорился после выхода российских банков и компаний на международный финансовый рынок. В это же время иностранные инвесторы получили право работать на российском рынке. В результате этого российская экономика попала в сильную зависимость от внешнего финансирования. После мирового кризиса 2008–2009 гг. Россия хотя формально и принимала участие в реформировании существующей финансово-экономической системы, однако все ключевые решения определялись и принимались с учетом интересов США и их союзников. В процессе продолжения интеграции в мировую финансово-экономическую систему в 2012 г. Россия присоединилась к ВТО, однако, как показали дальнейшие события, это не принесло ожидаемых результатов. Иными словами, начиная с 1991 г. происходило постепенное усиление финансово-экономической зависимости России от коллективного Запада в ущерб своим национальным интересам.



Введение санкционного режима стало причиной некоторого сокращения ВВП, роста инфляции и уменьшения внешнеторгового оборота России. Руководство страны приняло меры, которые были направлены прежде всего на обеспечение стабильности национальной финансовой системы с опорой на создание независимой отечественной платежной инфраструктуры. В 2022 г. санкционное давление заметно усилилось. «Замораживание» зарубежных российских активов, сложности с расчетами и платежами через недружественные страны, применение вторичных санкций в отношении внешнеторговых партнеров России оказали негативное воздействие на экономику страны. В этой ситуации правительство и Банк России предприняли необходимые усилия для защиты национальной экономики и финансов и противодействия беспрецедентному санкционному давлению со стороны коллективного Запада. В марте 2023 г. была принята Концепция внешней политики Российской Федерации, в соответствии с которой главными стратегическими партнерами России стали Китай и Индия, а основными направлениями внешнеэкономической деятельности — ближнее зарубежье, а также страны Дальнего и Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Переориентация внешнеэкономической деятельности потребовала соответствующей трансформации международных финансово-экономических отношений России.



В первую очередь это наращивание традиционных связей с дружественными странами и поиск новых международных партнеров. Внешнеторговый оборот между Россией и дружественными странами постепенно возрастает. В 2023 г. в структуре российского импорта на них пришлось около 75%. Лидирующие позиции с большим отрывом занимает Китай, на втором месте находится Турция. Увеличивается также доля стран ЕАЭС. Импорт из Европы значительно сократился. Что касается структуры российского экспорта, то главными импортерами российской продукции в настоящее время выступают Китай и Индия. В 2023 г. на фоне роста удельного веса дружественных азиатских стран доля Европы уменьшилась почти в 2,5 раза. В полтора раза увеличился объем экспорта в страны Африки.



Существенные изменения произошли также в валютной структуре внешней торговли. По данным Банка России, в течение 2022–2023 годов доля валют недружественных стран в структуре платежей России за импорт товаров и услуг сократилась в 2,5 раза, а доля российского рубля увеличилась на треть. В структуре поступлений России от экспорта товаров и услуг доля валют недружественных стран за тот же период сократилась в четыре раза, а доля рубля увеличилась в три раза. По прогнозам, к 2030 г. доля национальных валют во взаиморасчетах России с зарубежными странами может превысить 80%.



Следует также отметить, что на российском валютном рынке существенно возросли объемы торгов валютами дружественных стран. В 2023 г. на Московской бирже объем торгов китайским юанем увеличился почти в три раза. Запускаются торги новыми валютными парами (например, с участием армянского драма, киргизского сома, таджикского сомони и др.).



Некоторые ключевые положения новой модели международных финансово-экономических отношений России изложены в принятой в декабре 2022 г. Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации до 2030 года. В рамках дальнейшей цифровизации финансово-экономических операций важная роль отводится внедрению и использованию цифрового рубля. Продолжится развитие независимой национальной платежной инфраструктуры. Одним из приоритетных направлений является расширение сферы трансграничных операций и развитие системы передачи финансовой информации в качестве альтернативы западным аналогам.



В настоящее время разрабатываются также новые схемы международных расчетов. В частности, для снижения влияния третьих стран центральные банки стран БРИКС планируют осуществить запуск совместной цифровой платформы BRICS Bridge для расчетов с использованием национальных валют. Вероятно, в перспективе к этой платформе смогут подключиться и другие страны, не являющиеся членами БРИКС.



Трансформация международных финансово-экономических отношений России основана на приоритетном учете национальных интересов и направлена на укрепление финансово-технологического суверенитета страны, повышение привлекательности российского финансового рынка для иностранных инвесторов и развитие всестороннего равноправного сотрудничества с дружественными странами.

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