22.04.2022 12:11

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ДУШАНБЕ, 22 апреля. /ТАСС/. Товарооборот между Таджикистаном и Китаем увеличился в 2021 году на 77% в сравнении с 2020 годом, достигнув почти 840 млн долларов. Это было отмечено в ходе встречи министра экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода с послом Китая в Таджикистане Цзи Шумином, сообщил в пятницу пресс-центр министерства.

«В результате выполнения поручений глав двух государств и их особого внимания к укреплению двусторонних и многосторонних отношений внешнеторговый оборот между Таджикистаном и Китаем в 2021 году достиг 839,3 млн долларов, или по сравнению с 2020 годом увеличился на 77,5%», — говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, стороны обсудили расширение двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной сферах, в частности рассмотрели вопросы создания совместных предприятий в Таджикистане, включая территорию свободных экономических зон республики.

Отмечается, что в ходе встречи представители двух стран уделили внимание расширению сотрудничества в таких сферах, как цифровая экономика, электронная коммерция, «зеленая экономика», сельское хозяйство. Также был затронут вопрос увеличения экспорта экологически чистой таджикской сельхозпродукции в Китай, дальнейшего развития транспорта и логистических связей. «По итогам встречи собеседники выразили готовность к расширению торгово-экономического сотрудничества и реализации обозначенных приоритетов», — сообщили в пресс-центре.