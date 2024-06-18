Национальный статистический комитет представил данные по внешней торговле Кыргызстана за январь — апрель 2024 года. Объем импорта остается традиционно высоким.

За четыре месяца 2024-го объем ввоза товаров превысил показатели их вывоза почти в шесть раз.

Экспортные поставки растут за счет золота. По итогам января — апреля к списку добавилось и серебро, которое Кыргызстан начал активно поставлять в Индию.

Среди импортных товаров, которым отдает предпочтение КР, существенных изменений не случилось. Мы продолжаем активно скупать легковушки и посудомойки. И это выглядит странно. Объемы поставок в другие страны легковых автомобилей стремительно снижаются. Получается, большинство из них остаются внутри страны. Кыргызстан решил обновить свой автопарк? Верится с трудом.

Как торговал Кыргызстан

По итогам января — апреля 2024 года внешнеторговый оборот Кыргызстана достиг $5 миллиардов 171,9 миллиона, что на 11,7 процента выше показателя 2023-го. Экспорт — $760,6 миллиона (рост на 19,7 процента), импорт — $4 миллиарда 411,3 миллиона (рост на 29,2 процента).

С государствами ЕАЭС страна наторговала на $1 миллиард 384,7 миллиона.

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Экспорт держится на золоте

Основу экспорта Кыргызстана по-прежнему составляет золото. По итогам четырех месяцев года — 27,8 процента от общего объема вывоза товаров.

За январь — апрель 2024-го из КР вывезли 3,1 тонны драгоценного металла.

Второй месяц подряд основным рынком сбыта золота для Кыргызстана является Гонконг (район Китая). Туда с начала года поставили 1,4 тонны на $97,3 миллиона. На втором месте Швейцария, куда экспортировали 971,4 килограмма на $63,5 миллиона.

Пятерка самых главных экспортных товаров остается без изменений второй год подряд:

золото;

руды и концентраты драгметаллов;

нефтепродукты;

медные отходы и лом;

запчасти для тракторов.

Интересно, что впервые в списке самых поставляемых товаров появились серебро и пластмассовая тара. Ранее они не фигурировали в десятке самых экспортируемых.

По сравнению с январем-апрелем 2023 года экспорт серебра в денежном выражении вырос в 89 раз.

Если в 2024 году этого металла за четыре месяца экспортировали всего 312,9 килограмма на $197,3 тысячи, то в этом году — 22,3 тонны на $17,8 миллиона. Основной страной экспорта стала Индия, куда вывезли почти весь объем серебра. В прошлом году поставок в эту страну не было.

Зато из списка самых популярных по импорту товаров исчезли легковые автомобили. За четыре месяца показатели их вывоза оказались в 2,8 раза ниже уровня 2023 года.

Структура экспортных поставок республики разнообразна. В январе — апреле 2024 года КР продавала 630 наименований товаров.

С одной стороны это хорошо, что структура экспорта диверсифицирована. С другой — возникает вопрос: действительно ли республика экспортирует свои собственные товары? Ведь иной раз диву даешься, что вывозят из Кыргызстана.

Основные государства, куда Кыргызстан поставляет свои товары, прежние. По итогам первого квартала 2024 года главным торговым партнером КР стала Россия. Лидирующая до этого Швейцария оказалась лишь на пятом месте. В остальном мы делаем упор на ближайших соседей.

Не отказывается Кыргызстан поставлять товары и в далекие от него страны — Уганду, Нигер, Боливию, Новую Зеландию или Мали.

Легковушки и посудомойки не сдают позиций

Пальму первенства в импорте удерживают легковые автомобили — 22,2 процента от всего объема в стоимостном выражении. За январь — апрель 2024-го их завезли 57,3 тысячи штук на $980 миллионов. При этом 59,3 процента поставок пришлось на КНР.

Поставки машин из Китая за четыре месяца этого года выросли почти в десять раз по сравнению с 2023-м.

Оттуда поставили 34 тысячи автомобилей на $576,9 миллиона. Еще 10,9 тысячи легковушек на $85,1 миллиона завезли из Южной Кореи. Этот показатель немного ниже уровня прошлого года.

На втором месте по объемам импорта остаются посудомоечные машины. Пошел третий год, как республика их активно закупает. За январь — апрель 2024-го Кыргызстан ввез почти 75 тысяч тонн посудомоек на $689,7 миллиона.

Традиционно в числе товаров, которые мы закупаем, больше всего нефтепродуктов и лекарств. Остаются в десятке популярных и швейные машины, которые мы скупаем в огромных количествах вместе с посудомойками. Остаются высокими и объемы импорта аппаратуры связи. Можно предположить, что эти товары идут на реэкспорт.

Если говорить об источниках поставок товаров в Кыргызстан, то это в основном Китай. На КНР приходится более половины объема импорта.

Всего за три месяца 2024 года КР импортировала товары из 130 стран. В их числе и достаточно экзотические — Сьерра-Леоне, Андорра, Ангилья, Танзания, Куба.

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